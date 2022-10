Weezer Manggung di Bali, Segini Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Weezer memastikan bakal menggelar konser di Indonesia. Mereka bakal singgah di dua kota yakni, Jakarta dan Bali.Di Jakarta, Weezer tampil di Soundrenaline. Sedangkan di Pulau Dewata, bakal memeriahkan panggung Road To Now Playing Festival 2023.Konser Weezer di Bali digelar pada 29 November 2022 di Peninsula Island The Nusa Dua. Acara ini merupakan rangkaian acara sebelum Now Playing Festival kembali digelar di Bandung tahun depan."Festival Musik Terbesar di Bandung, Now Playing Festival dijadwalkan kembali pada tahun 2023. Sebelum acara puncak itu, kami mengadakan ROAD TO Now Playing Festival 2023 yang diselenggarakan di Pulau Bali, suasana dan keseruannya akan sangat terasa di Bali cocok sebagai pembuka menuju acara utama," kata Jenny Steffany, Project Manager Road To Now Playing Festival 2023 dalam keterangan tertulisnya.Selain menghadirkan Weezer, Road To Now Playing Festival 2023 di Bali bakal menyajikan musisi lain seperti Fourtwnty dan dua penampil yang belum diumumkan.Untuk harga tiket bakal dibanderol Rp300.000 – Rp1.100.000 dengan rincian sebagai berikut:Festival A – Rp 1.100.000Early Bird Festival B – Rp 300.000Presale 1 Festival B – Rp 400.000Presale 2 Festival B – Rp 500.000Normal Festival B – Rp 600.000"Dengan membeli tiket Festival A penonton dapat menyaksikan artis favoritnya dari row paling depan dan beberapa fasilitas khusus lainnya seperti Free Access untuk keluar-masuk area, Toilet Exclusive, Fast Track queue tanpa mengantre panjang saat scan tiket, juga mendapatkan gelang exclusive festival," paparnya.Weezer sebelumnya pernah manggung di Indonesia di Jakarta pada 8 Januari 2013.