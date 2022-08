Bikin Goyang! Feel Koplo Duet Bareng The Walters Bawakan I Love You So Versi Remix Koplo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RUL)

Jakarta: Grup musik Feel Koplo menutup The Sounds Project Vol.5 tahun 2022 hari pertama dengan meriah. Feel Koplo membawakan lagu I Love You So dari The Walters versi remix koplo.Lagu I Love You So versi remix koplo ini memang sering dibawakan duo elektronika asal kota kembang itu. Tapi di penutupan The Sounds Project Vol.5 ini Feel Koplo membawakannya langsung dengan The Walters.Momen kedua grup musik di atas panggung itu membuat penonton yang hadir di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara antusias. Apalagi ketika vokalis The Walters Luke Olson mulai menyanyikan lagu I Love You So diiringi gitar.Para penonton pun ikut bernyanyi. Dan ketika masuk chorus I love you so, musik berganti koplo dengan diiringi kendang. Sontak para penonton langsung kegirangan sambil joget mengikuti musik.Keseruan ini juga dinikmati oleh para personel The Walters di atas panggung. Dalam video yang dibagikan akun Twitter resmi Feel Koplo @feelkoplo terlihat Luke Olson berjoget bersama vokalis Feel Koplo, Maulfi Ikhsan. Begitu juga personel yang lain.Feel Koplo menjadi penutup di The Sounds Project Stage pada pukul 23.00 WIB. Sementara grup musik asal Amerika Serikat itu jadi guest star penutup di Musicverse Stage pada pukul 22.30 WIB.Kedua grup musik itu akhirnya tampil di satu panggung dan berduet pada penutupan The Sounds Project Stage hari pertama. Dan sukses membuat penonton yang hadir bergoyang.