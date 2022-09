Is Eks Payung Teduh Sebut Senja Bermakna Kematian, 'Anak Senja' Apa Kabar?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Is merasa bertanggung jawab meluruskan makna senja

Jakarta: Is Pusakata eks vokalis Payung Teduh membeberkan maka kata senja sesungguhnya.Seperti diketahui, lewat karya-karyanya bersama Payung Teduh, Is dan kawan-kawan dianggap menjadi salah satu pelopor musik 'senja' yang muncul lewat jalur indie.Namun kenyataannya, Is mengaku sangat tidak menyukai istilah indie dan senja yang bahkan menurutnya hampir semua orang salah mengartikan.Hal tersebut disampaikan Is saat menjadi bintang tamu di YoTube Vindes. "Gue jujur nggak suka kata-kata indie, semua band indie juga nyari duit kok ujung-ujungnya. Gue lebih suka alternatif aja udah," kata pria dengan nama lengkap Mohammad Istiqamah Djamad."Kalau senja masalah nggak?" lanjut pertanyaan Desta.Is pun memberikan jawaban di luar dugaan. Pasalnya, kata senja yang ia sering gunakan ternyata memiliki makna kematian."Gue bikin lagu menuju senja dan banyak kata senja itu dari album pertama (Payung Teduh) sampai sekarang di Pusakata itu nyambung. Senja itu buat gue kematian. Gue selalu mengulang kata senja itu biar mengingat gue mati," ungkap Is."Sementara anak muda sekarang senja itu identik ada cewek, ada kopi, dipeluk, wah indah banget. Padahal (maknanya) udah mau mati," tegas Is.Meski demikian, Is tidak ambil pusing jika banyak anak-anak muda yang salah mengartikan. Hanya saja ia mengaku punya tanggung jawab untuk meluruskan."Berarti anak-anak sekarang banyak yang salah kaprah juga?" tanya Desta lagi."Kayaknya 90 persen mereka semua salah mengartikan karya gue mas. Gue pengen meluruskan karena apapun yang gue bikin, harus pertanggungjawabkan," beber Is.