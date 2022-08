Festival Musik Head In The Clouds akan Digelar di Jakarta Selama 2 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

88rising akan menggelar festival musik Heads In The Clouds, pada 3-4 Desember 2022 di Community Park PIK 2. 88rising sendiri merupakan label internasional yang fokus memberi ruang pada talenta-talenta muda Asia. 88rising sendiri memiliki tiga artis dari Indonesia, yaitu Rich Brian, Niki, dan Warren Hue.Festival yang dipilih oleh Fast Company sebagai salah satu dari 10 acara langsung paling inovatif pada tahun 2022, Head In The Clouds Jakarta akan menampilkan artis-artis terkenal dari seluruh dunia, konsep produksi yang unik dan memukau, ditambah pameran seni & makanan khas Indonesia.Head In The Clouds Music & Arts Festival memulai debutnya pada tahun 2018 sebagai festival musik Asia-sentris pertama di AS. Pada tahun 2021 Head In The Clouds menjadi festival 2 hari, dengan pengembalian terbaru pada Agustus 2022 di Los Angeles California."Kami sangat senang akhirnya dapat membawa festival musik Asia satu-satunya di dunia ke kota yang dekat di hati kami seperti Jakarta." kata Sean Miyashiro, pendiri dan CEO 88rising.Tiket presale Festival Head in the Cloud Jakarta tahun 2022 mulai dijual pada Kamis tanggal 4 Agustus pukul 10.00 WIB, informasi tiket dapat diakses di sini.