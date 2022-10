Hore! Weezer dan Secondhand Serenade Bakal Tampil di Soundrenaline 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kepastian kabar yang menyebut Weezer bakal kembali datang ke Indonesia terjawab sudah. Band asal Amerika itu dipastikan menjadi salah satu penampil di Soundrenaline 2022.Dalam pengumuman resmi yang disampaikan pihak promotor, Weezer bakal bersanding dengan 17 musisi luar negeri lain di Soundrenaline 2022. Sebelumnya promotor sudah mengumumkan lima musisi internasional.Sekarang, Ravel Entertainment menambah line up mancanegaranya menjadi Weezer, Muramasa, Adoy, Secondhand Serenade, A Place To Bury Strangers, Ignite, The Ataris, dan Sheila Majid."Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para pencinta musik usai pengumuman perdana hadirnya Soundrenaline 2022 dan deretan nama musisi maupun artis baik lokal maupun internasional yang akan tampil. Sekarang ini kami pun kembali merilis setidaknya 8 band/artis internasional yang akan menambah jumlah line up," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022 dalam keterangan tertulisnya."Jadi total saat ini sudah 13 artis/band dari 18 artis/band manca negara yang siap menghibur penikmat musik di Soundrenaline 2022. Nama-nama yang sudah muncul tentunya diharapkan akan menghadirkan kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia," lanjut dia.Soundrenaline 2022 bakal digelar di Allianz Eco Park, Ancol, pada 26-27 November. Kehadiran Weezer dan penampil internasional diyakini Ravel bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat musik di Indonesia. Begitu juga kehadiran sang Diva asal Malaysia, Sheila Madjid."Menurut saya, banyak banget penikmat musik generasi sekarang yang tahu lagunya Sheila Majid. Saya pengennya mereka itu akhirnya tahu, ini loh yang aslinya dan datang serta bisa dinikmati penampilannya khusus di Soundrenaline 2022. Sedikit bocoran, bahwa Sheila Majid nantinya akan berkolaborasi dengan salah satu musisi nasional papan atas yang tentunya sayang banget kalau dilewatkan," katanya.Dalam konser yang bekerjasama dengan Samara Live ini, Ravel yakin bakal membawa penonton bernostalgia. Ditamah lagi dengan kehadiran musisi Indonesia seperti Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.