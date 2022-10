Dihujat karena Aksi Panggung Tak Senonoh, Simak Prestasi Pamungkas di Industri Musik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Musisi Pamungkas menjadi trending topic imbas video aksi panggungnya yang dinilai tak senonoh kini viral di media sosial Gara-gara aksi panggung tersebut, penyanyi yang tenar lewat lagu 'to the bone' itu mendapat hujatan dari netizen.Bagaimana tidak, dari video yang beredar di medsos terlihat Pamungkas sedang asyik bernyanyi seperti biasanya. Kemudian ia mengambil salah satu ponsel penonton lalu menggesekkan ponsel tersebut ke kemaluannya.Terlepas dari aksi panggung kontroversial tersebut, namun pada kenyataannya Pamungkas merupakan penyanyi solo Indonesia dengan prestasi mentereng di industri musik.Selama dua tahun berturut-turut, Pamungkas dinobatkan sebagai artis/musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan di Spotify. Bahkan karya Pamungkas juga masuk dalam top 50 global di Spotify.Lagu populer To The Bone milik Pamungkas juga memecahkan rekor di Spotify sebagai lagu lokal yang menduduki peringkat satu terlama di tanggal lagu Indonesia. Tak hanya itu, To the Bone sudah didengarkan lebih dari 50 juta kali sejak pertama kali dirilis.Kepopuleran To The Bone tidak hanya di kalangan pencinta musik namun juga begitu dinikmati penggemar musik luar negeri.Terbukti, lagu To The Bone milik Pamungkas bahkan laris manis di-cover oleh banyak musisi hingga content creator luar negeri di berbagai platform media sosial termasuk Youtube hingga TikTok.