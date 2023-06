Konser One Ok Rock di Jakarta Jadi Dua Hari, Tiket Dijual Lagi Siang Ini!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Promotor AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm memastikan kalau konser One Ok Rock di Jakarta pada September mendatang akan berlangsung selama dua hari. Hal ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram resmi masing-masing promotor."PERTUNJUKAN KEDUA DITAMBAHKAN! @oneokrockofficial telah menambahkan hari kedua untuk 'ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in Jakarta', di Beach City International Stadium pada 30 September 2023," tulis akun @pkentertainment.id pada Minggu, 11 Juni 2023."Tiket akan dijual pada Senin, 12 Juni pukul 12 siang. (GMT+7/waktu Jakarta) eksklusif di oorinjakarta2023.com."Sebelumnya, One Ok Rock diumumkan akan menggelar konser di Jakarta pada 29 September mendatang. Penjualan tiket sudah dibuka pada Sabtu, 10 Juni, dan seluruh kategori tiket habis terjual dalam waktu singkat.Melihat besarnya animo para penggemar One Ok Rock di Indonesia, promotor pun mengabulkan penambahan hari, sehingga grup asal Jepang itu dipastikan akan mengguncang Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada 29 & 30 September 2023.(Nicholas Timothy Suteja)