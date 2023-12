Lirik dan Makna Lagu 'The First Snow' EXO yang Viral Jelang Natal

baca juga: Putri Ariani Bakal Rilis Lagu Bareng Alan Walker

Lirik Lagu "The First Snow" - EXO



Lagu yang bertajuk "The First Snow" milik grup K-pop EXO kembali viral di internet menjelang perayaan Natal. Simak lirik lagu nya di bawah ini.EXO merilis sebuah album Natal yang bertajuk Miracle in December pada 2013 lalu. Dalam album tersebut, terdapat enam lagu, termasuk "The First Snow" dan lagu utamanya "Miracle in December".Lagu "The First Snow" ini menceritakan tentang suasana musim dingin dan turunnya salju pertama. Selain itu, lagu tersebut juga mengungkapkan rada kesepian dan kerinduan kepada mantan kekasih.Cheotnun oneun ireon ohue neoegeJeonhwareul geol suman itdamyeon gippeultendeBeolsseo illyeoni jinatneunde nan ajik miryeonGadeukhaeseo "sseulsseulhae" eoneusae honjatmal(Sigyereul doedollyeo)Ilnyeon jeoneuro gal su itdamyeon(Maeumeul doedollyeo)Jigeum urin dallajyeosseulkkaYeah babo gateun soriji, geuraedo manyakNeoreul mannamyeon nunmul cha ollaBabo gateun nan amu mal mothaeMalhaejwo meri meri keuriseumaseuAnnyeong jal jinaeneungeojiNuni naerimyeon meongdeun gaseumiModu hayahge da deopyeojige doelkkaMianhae jalhaejuji mothaeHuhoeman gadeuk gadeuk haetdeonGeu keuriseumaseuBulbit gadeukhan georigeoriHonja georeosseo, dadeul haengbokhae boyeoNeoneun eonjena gonggicheoreom isseojulGeoran chakgage, meongcheonghi bonaeNaega neomu mianhae(Neomu heunhan yaegi)Jinago namyeon neomu sojunghae(Hangsang jinachiji)Wae geuddaeneun moreuneun geolkkaJigeumeun dareul geoya malhaejugopaNeoreul mannamyeon nunmul cha ollaBabo gateun nan amu mal mothaeMalhaejwo meri meri keuriseumaseuAnnyeong jal jinaeneungeojiNuni naerimyeon meongdeun gaseumiModu hayahge da deopyeojige doelkkaNunmurinji nun ddaemuninjiJeomjeom neo meolli meolli boideonGeu keuriseumaseuJeongmal singihan iriya neouiSaenggakmaneuro nunmul cha heureunimallyaTears are falling, falling, fallingDasi neoegero gago sipeoMuseun irideun hal su isseoJigeumkkaji salmi modu sarajinda haedo girlNeoreul mannamyeon nunmul cha ollaBabo gateun nan amu mal mothaeMalhaejwo meri meri keuriseumaseuAnnyeong jal jinaeneungeoji baby girl ooh-yeahNuni naerimyeon meongdeun gaseumiModu hayake da deopyeojige doelkkaMianhae jalhaejuji mothaeHuhoeman gadeuk gadeuk haetdeonNeoreul mannamyeon nunmul cha olla(Nunmul cha olla)(Babo gateun nan) amu mal mothae(Amu mal mothaneun na ingeol)Meri meri keuriseumaseu, jal jinaeneungeojiNuni naerimyeon meongdeun gaseumiModu hayahge da deopyeojige doelkkaNunmurinji nun ddaemuninjiJeomjeom neo meolli meolli boideonGeu keuriseumaseu