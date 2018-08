Alasan Syahrini Gandeng Tompi dan Glenn Fredly di Konser Perayaan Satu Dekade

Merayakan satu dekade berkiprah di industri kreatif Indonesia, Syahrini menggelar konser Journey of Syahrini (JOS). Dalam gelaran konser kali ini, penyanyi dengan sapaan Incess itu menggandeng Glenn Fredly dan Tompi sebagai teman kolaborasi."Glenn secara karya punya histori sama saya. Jadi, ada bagian dari sejarah karier. Tompi ini dulu dekat di satu sport club dan akhirnya dekat dan dia banyak kasih ilmu ke saya," kata Syahrini dalam temu media di Livespace SCBD, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.Selain sudah mengenal dekat, Syahrini merasa Glenn dan Tompi mengerti gimmick panggung untuk menghibur penonton. "Kami satu frekuensi juga," tambah Syahrini.Dalam kolaborasinya kali ini, Syahrini akan menyanyikan lagu Glenn dan Tompi, begitu pun sebaliknya.Syahrini memulai debut sebagai penyanyi saat merilis album perdana bertajuk My Lovely (2008). Kehadirannya dengan beberapa jargon unik seperti "Cetar Membahana" dan Bulu Mata Badai ikut melambungkan namanya. Ditambah saat dia berduet dengan Anang Hermansyah di lagu Jangan Memilih Aku (2009). Setelah berduet dengan Anang, Syahrini melanjutkan karier solonya. Sudah ada empat album yang dirilis oleh Syahrini selama 10 tahun berkarya di dunia musik.Konser Syahrini dipromotori Berlian Entertainment dan Hype Festival. Kelas tiket dibagi menjadi lima kelas yaitu Silver Rp498.000, Gold Rp989.500, Platinum Rp1.643.000, VIP Rp3.823.000 dan kelas Diamond Rp5.458.000. Tiket dapat diakses melalui laman www.berlianentertainment.com.Untuk tiket termahal yaitu Incess Seat seharga Rp25 juta dan Hot Seat seharga Rp15 juta telah terjual habis.Komser Journey of Syahrini (JOS) akan dihelat pada Kamis, 20 September 2018 di Artpreneur Ciputra Jakarta mulai pukul 20.00 WIB. Konser tidak akan menampilkan panggung musik, tetapi juga show komedi.(ELG)