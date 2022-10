SUN, Girlband Pemenang Ajang 'We Can Be Winner' Rilis Single Perdana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemenang ajang pencarian bakat girlband "We Can Be Winner" resmi memulai perjalanan mereka di industri musik Tanah Air. Girlband bernama SUN itu merilis single perdana berjudul "Shine".Ajang We Can Be Winner memang sempat vakum. Padahal, program di bawah asuhan Teguh Sanjaya ini pernah mencetak girlband populer seperti Cherrybelle. Di bawah naungan manajemen yang sama, SUN terdiri dari Atha (22), Ji En (17), Nabila (20), Tasya (22), dan Soo Jin (15)."Arti lagu Shine bisa berarti bangga dengan karya anak bangsa. Lagu ini membangkitkan rasa percaya diri anak muda Indonesia dan juga sebagai bentuk mencintai produk dan karya dan identitas kita sebagai anak Indonesia," kata Soo Jin.Di langkah pertamanya, SUN rupanya mau mencoba tampil berbeda. Mereka turut memasukan nuansa musik koplo di lagu "Shine" sebagai tanda beradaptasi dengan tren saat ini."Banyak masukan dari sekitar yang meminta kami membuat lagu berkiblat K-Pop, J-Pop, dan Indonesia. Berbagai masukan ini kami tampung hingga melahirkan lagu yang kontroversial supaya wow effect-nya terasa," kata Co-Founder dari We Can Be Winners, Rahma AgustinaTeguh Sanjaya sebagai kreator "We Can Be Winner" merasa bangga dengan SUN. Meski menjalani audisi selama pandemi, para member membuktikan dirinya layak tergabung dalam girlband SUN."Kalau generasi ini didiamkan saja maka mereka akan menjadi generasi pasif dan cenderung konsumtif. Sulit memiliki kepercayaan diri dan menumbuhkan kreativitas positif. Nanti generasi berikutnya akan kesulitan meneruskan rantai dunia hiburan karena tidak ada panutan positif yang bisa di explore atau dijadikan panutan," ujar Teguh.