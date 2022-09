Pink Sweats Gandeng Rahmania Astrini di We The Fest 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi asal Amerika, Pink Sweats tampil mengguncang panggung We The Fest 2022 hari pertama. Dia sempat berduet bersama penyanyi asal Indonesia, Rahmania Astrini.Kehadiran Rahmania merupakan kejutan yang dihadirkan oleh Pink Sweat di atas panggung. Di atas panggung, mereka menyanyikan lagu milik Pink Sweat yang berjudul 'I Feel Good'. Penampilan mereka membuat riuh gembira penonton yang menyaksikan langsung.Bukan hanya itu, Pink Sweat juga memberikan tanda tangan ke salah satu penonton yang membawa karyanya dan mengucapkan selamat hari jadi."Happy anniversary," ucap Pink Sweat kepada pasangan tersebut di atas panggung We The Fest, Jumat, 23 September 2022.Pink Sweat hadir di Indonesia sebagai line up musisi Internasional yang dihadirkan di We The Fest 2022.Penampilan Pink Sweat di We The Fest 2022 membawakan beberapa lagu diantaranya: 'Icy', 'Pink Money', 'So Sweet' 'Would You', 'Paradise', '17', 'Heaven', 'Waiting on You', 'Honesty', 'I Feel Good' dan 'Pink City'We The Fest 2022 kembali hadir dengan penampilan musisi lokal dan internasional.Setelah diadakan secara virtual selama 2 tahun karena Pandemi Covid-19, We The Fest kini kembali diadakan offline. We The Fest 2022 diselenggarakan Jumat, 23 September-Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.