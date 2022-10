Simak Daftar Lengkap Penampil The Papandayan Jazz Fest 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Papandayan Jazz Fest (TPJF) kembali digelar secara tatap muka tahun ini. Acara ini merupakan festival musik jazz yang digelar setiap tahun di Hotel Papandayan, Bandung persembahan dari The Papandayan dan Media Group.Memasuki tahun ke-8, The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 coba menghadirkan sajian berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah sempat dilaksakan secara virtual, The Papandayan Jazz Fest (TPJF) bakal digelar secara langsung pada 29-30 Oktober 2022.Bakal ada empat panggung berbeda yang bakal menyuguhkan pertunjukan musik istimewa. Berbeda dengan tahun lalu, The Papandayan Jazz Fest (TPJF) menggelar Pre - Fest yang diadakan pada 28 Oktober 2022. Sesuai namanya, program ini semacam pemanasan sebelum hari puncak keesokan harinya.Meski begitu, Pre - Fest tetap menghadirkan musisi berkualitas yang tak kalah dibandingkan hari puncak. Berikut daftar lengkap musisi yang tampil di The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022:1. BATAVIA COLLECTIVE2. JAZZINNER (TPJC 2021 FAVORITE WINNER)3. TPJazzCotheOue "The Loud Minority" with DJ EO & Leno REI4. Aneka Nada Selekta1. Andre Dinuth (Music clinic)2. Aneka Nada Selekta3. East Side Jazz Initiative (TPJC 2021 3 Winner)4. Harry pochang feat The Coocoos5. Imelda Rosalin & Friends6. TPJazzCotheOue "The Loud Minority”with DJ EO & Leno REI7. Kenny Gabriel (The Playground Live Session) I Madame & Toean8. Nadine Adrianna Trio9. (TPJC 2021 Young New Talent)10. Rendy Pandugo11. Rizky Febian12. Teddy Aditya13. Tribute To Chick Corea with Andre Dinuth, David Manuhutu, Demas Narawangsa, Ezra Manuhutu, and Kuba Skowronski14. T-Five T.B.F1. Agis Kania2. Aneka Nada Selekta3. Anjuan Julio Project4. Cakra Khan5. Dwiki Dharmawan Strings Ouintet Project6. Empty (TPJC 2021 Runner up)7. In Loving Memory of Donny Suhendra8. TPJazzCotheOue "The Loud Minority"with DJ EO & Leno REI9. Kaleb J10. ME Voice11. The Groove & Rieka Roslan12. Tommy Pratomo13. Trio Guitar (Oele Pattiselanno, Gerald Situmorang, Mikael Cendiki Al Rabbdia)14. Yonago OuintetTiket The Papandayan Jazz Fest terbagi dua kategori yaitu Selected Stages (TP Stage, Cimanuk dan HBGG) dan All Stages (TP Stage, Cumanuk, HBGG dan Suagi) dengan harga mulai dari Rp100 ribu. Pembelian tiket bisa dibeli di situs www.tpjazzfest.com dan loket.com.