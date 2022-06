Niki Rilis Lagu tentang Akhir Tak Pasti dari Cinta Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penulis lagu, dan produser kelahiran Jakarta yang berbasis di Los Angeles, NIKI, mengumumkan single dan video klip terbarunya yang berjudul “Before”. Lagu ini adalah single pertama dari albumnya yang akan datang, Nicole.Single bertema refleksi diri ini diwarnai dengan nostalgia dan bercerita tentang kerinduan NIKI akan sebuah hubungan di masa lalu yang telah berakhir, sembari bergulat dengan perasaannya dan mencoba melepaskan. Produksi lagu yang sarat akan reverb dan sederhana ini menyoroti kemampuan lirikal NIKI untuk membangkitkan emosi dan sentimentalitas yang kuat melalui musiknya.“Before” adalah kelanjutan dari gemilangnya sinar NIKI yang tampak saat ia mulai kembali menelusuri akarnya sebagai penyanyi/penulis lagu dengan kemampuan penceritaan yang tulus, seperti pada single sebelumnya “Split” yang dirilis akhir tahun lalu.“‘Before’ adalah akhir yang tak pasti dari kisah cinta pertama saya. Saya menulisnya sebagai sarana untuk menutup lembar kehidupan tersebut, sebuah kesempatan yang belum saya miliki sebelumnya. Saya juga merasa bahwa membuka bab baru dalam hidup dengan mengisahkan bagian akhir dari bab sebelumnya sangatlah puitis. Saya sangat bangga akan itu, dan saya belum pernah berhasil membuat lagu putus cinta terbaik yang selalu saya impikan sebelumnya… sampai saat ini,” tukas NIKI.“Before” dirilis tak lama setelah penampilan NIKI yang tak terlupakan di Coachella bulan April lalu, di mana ia dan Rich Brian menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di festival tersebut. NIKI akan melanjutkan penampilannya di Coachella dengan sebuah penampilan di Head in the Clouds Festival 2022 oleh 88rising pada bulan Agustus ini di Brookside at the Rose Bowl. NIKI sebelumnya tampil di Head in the Clouds Festival 2021 pada November lalu dengan set memukau yang mendapat pujian dari MTV, Flaunt, dan The AV Club yang menyebutnya seorang “goddamn superstar.”Hingga saat ini, NIKI telah mengumpulkan lebih dari 1,8 miliar streams di seluruh platform musik. Single hit-nya "Every Summertime" yang merupakan soundtrack untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dari Marvel baru-baru ini menjadi viral dan saat ini sudah mengumpulkan lebih dari 220 juta streams — yang terus bertambah. Trek yang ditulis dan diproduseri NIKI bersama kolaborator lama Jacob Ray ini adalah lagu cinta yang hidup dengan nuansa nostalgia yang mengingatkan kita akan musik R&B dan soul klasik.Sementara itu, single “Split” yang disebutkan di atas berasal dari album kolaborasi Head In The Clouds 3 yang akan datang — instalasi ketiga yang luar biasa dari 88rising dalam ambisinya untuk membangun dunia yang memajukan artis-artis terbaik dari Timur ke dunia Barat. Sebuah lagu retro slowburn lengkap dengan suara gitar steel dan corak suara NIKI yang serak dan manis, "Split" merekam kekuatan artistik musisi berusia 23 tahun ini yang menyanyikan rasa sakit hati ketika berada di antara dua dunia dan dua rumah. Seperti semua lagu NIKI yang menjadi favorit penggemar, "Split" meninggalkan bekas yang mendalam bagi penggemarnya.Dengan lebih dari 1,4 miliar lebih streams hingga saat ini, penyanyi berusia 22 tahun, NIKI, telah mendobrak berbagai ‘kebiasaan’ dari seorang bintang musik pop — menulis, merekam, dan memproduksi musiknya sendiri. Lahir di Jakarta dan tinggal di Los Angeles, NIKI telah menarik perhatian penonton di seluruh dunia, mendapatkan pujian dari Billboard “sebagai salah satu rising star yang paling bersinar.” Berhasil meraih pujian kritis yang luas sejak perilisan EP terobosannya, "Zephyr", dan album debutnya, MOONCHILD, NIKI sukses memukau penggemar di seluruh dunia dengan suara yang ekspresif, songwriting yang personal, dan kecakapan seni lintas genre, menjadi simbol dinamis sekaligus representasi bagi generasi baru musisi Asia.Album debut NIKI, MOONCHILD, dirilis pada 10 September 2020 dan telah meraih lebih dari 172 juta streams hingga saat ini.Baru-baru ini, lagu “Every Summertime” karya NIKI yang menjadi bagian dari soundtrack resmi film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menduduki sejumlah daftar lagu, antara lain Today’s Top Hits dan Pop Rising Spotify, dan sudah didengarkan lebih dari 200 juta kali di seluruh dunia.Dengan akar Indonesia yang turut menjadi bagian esensial dari kisah dan perjalanannya, NIKI merasa memiliki “tanggung jawab sosial untuk mewakili seniman Asia, terutama sebagai panutan bagi perempuan muda Asia.” Untuk para talenta muda Asia dan Asia-Amerika yang ingin mendobrak norma budaya dan menjawab kurangnya keterwakilan seniman Asia dan Asia-Amerika di industri musik global, NIKI membuktikan bahwa mimpi tertinggi pun dapat kita capai.