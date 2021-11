Tom Morello Kembali Umumkan Album Baru, Berkolaborasi dengan Gitaris Metallica

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah Oktober lalu sukses merilis album keempat dengan tajuk The Atlas Underground Fire, Tom Morello mengumumkan judul album selanjutnya, yaitu The Atlas Underground Flood. Menariknya, album kelima ini dirilis hanya berselang hitungan bulan dari album sebelumnya.The Atlas Underground Flood akan dirilis pada 3 Desember 2021 lewat label Mom + Pop Music. Seperti album sebelumnya, dalam rilisan ini Tom tetap melakukan kolaborasi dengan nama-nama besar, antara lain Nathaniel Rateliff, Jim Jones, IDLES, Ben Harper, Alex Lifeson, Kirk Hammett, X Ambassadors, Barns Courtney, Manchester Orchestra, Andrew McMahon in the Wilderness dan masih banyak lagi.Sembari menanti tanggal perilisan album secara penuh, Tom Morello telah merilis tiga lagu baru hari ini, Kamis, 18 November 2021. Ketiga lagu itu adalah "Human" yang menampilkan Barns Courtney, "Hard Times" yang menampilkan Nathaniel Rateliff, Jim Jones, Chipotle Joe, dan "Raising Hell" yang menampilkan Ben Harper.Pada Rabu, 17 November kemarin, Tom Morello dengan grandson melakukan penampilan debut mereka di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon membawakan single hit mereka “Hold The Line” dari album The Atlas Underground Fire.“The Atlas Underground Floor bagi saya seperti menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh The Atlas Underground Fire. Fire and Flood adalah seperti album London Calling dari The Clash, kepunyaan saya. Mengagumi The Clash pada momen puncak mereka, saya berusaha membuat sebuah double album dimana kepentingan atau ide artistik tidak terhalang atau bahkan lebih penting daripada genre musiknya. Saya bertujuan untuk membentuk sebuah visi terpusat yang dikurasi dengan baik untuk dapat menyatukan semua ambisi musikal yang tak kenal takut, liar, dan luas secara sonik dengan para kolaborator yang luar biasa. Dan tentu saja, ada banyak solo gitar,” kata Tom, dilansir dari keterangan pers.Daftar Lagu The Atlas Underground Flood:1. "A Radical in the Family" (feat. San Holo)2. "Human" (feat. Barns Courtney)3. "Hard Times" (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones, and Chipotle Joe)4. "You'll Get Yours" (feat. X Ambassadors)5. "I Have Seen the Way" (feat. Alex Lifeson, Kirk Hammett, and Dr. Fresch)6. "The Lost Cause" (feat. Manchester Orchestra)7. "The Maze" (feat. Andrew McMahon in the Wilderness)8. "Ride At Dawn" (feat. BreakCode)9. "Raising Hell" (feat. Ben Harper)10. "The Bachelor" (feat. IDLES)11. "Parallels" (feat. Jim James)12. "Warrior Spirit" (feat. Rodrigo y Gabriela)