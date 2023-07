Lany, Rain, dan The Japanese House akan Tampil di Jakarta dalam XYZ Festival

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sound Ryhthm pada hari ini resmi mengumumkan akan menggelar XYZ Festival 2023 yang akan diselenggarakan di X-Drive In – Taman Impian Ancol, Jakarta Indonesia, pada Sabtu, 26 Agustus 2023.Lany, Rain, The Japanese House, J-Rocks resmi akan menjadi pengisi acara utama di XYZ Festival 2023. Nama-nama penampil lain akan diumumkan kemudian.Tiket XYZ Festival 2023 akan mulai tersedia secara online hanya melalui situs resmi di XYZ-Fest.com mulai hari Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.Sound Rhytm merupakan promotor yang telah mendatangkan sejumlah musisi internasional, antara lain Mr. BIG, Air Supply, Celine Dion, The Script, OneRepublic, Jennifer Lopez, Katy Perry, One Direction, David Guetta, Armin Van Buuren, Hardwell, Creed, Phoenix, BLUR, David Foster & Friends, LAUV, Justin Bieber, Ed Sheeran, Shawn Mendes, One OK Rock, Westlife, The 1975, Dream Perfect Regime (DPR), dan Kygo.