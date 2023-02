'Dancing In The Breeze Alone' Jadi Lagu Termahal Reality Club

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band Reality Club baru saja merilis single terbarunya berjudul 'Dancing In The Breeze Alone'.Dalam single terbarunya ini, Reality Club menggunakan konsep yang berbeda dari single sebelumnya. Lagu ‘Dancing In The Breeze Alone’ ini bertema musik koboi yang mengingatkan kita pada era wild west.Dilansir dari siaran pers yang diterima Medcom.id, 'Dancing in the Breeze Alone' adalah sebuah penghormatan untuk film dan video game bertemakan spaghetti western beserta karakteristik yang ikonik dalam genre tersebut.Dalam video musik yang bertemakan koboi ini, seluruh pengambilan gambarnya dilakukan di pulau Bali. Para pemainnya juga diharuskan untuk melakukan kursus berkuda untuk bisa menunggangi dan mengendalikan kuda dengan baik dan benar.Lagu terbarunya ini merupakan single yang paling ambisius dikerjakan oleh Reality Club. bahkan band pemilik lagu ‘Anything You Want’ ini berani merogoh kocek hingga melebihi biaya pembuatan dua album sebelumnya.“Lagu ini yang kita bikin paling ambisius dan for fun aja, video klip ini dan lagu ini total biayanya untuk satu ini total biayanya melebihi album pertama kita dan (album) kedua kita untuk satu single kita,” ujar vokalis Reality Club, Fathia Izzati saat ditemui di Grand Indonesia, Kamis, 23 Februari 2023.Bukan hanya itu saja, dalam lagu ini juga menghadirkan ansambel paduan suara dari Kancatala, dan juga orkestra 46 piece yang dimainkan oleh Budapest Scoring Orchestra, yang turut bertanggung jawab atas scoring musik film terkenal seperti Squid Game dan Get Out. Ini merupakan kali kedua Reality Club bekerjasama dengan orkestra tersebut sejak merilis single 'Tell Me I'm Wrong'.Untuk video musik, Reality Club menggandeng MIURA Film untuk bekerjasama memproduksi video musik yang juga sangat terinspirasi dari dari film spaghetti western. Pembuatan video musik ini disutradarai oleh Ibnu Dian dan turut dibintangi oleh Bobby Mandela.Single terbaru Reality Club 'Dancing In The Breeze Alone' bisa didengarkan di platform streaming manapun dan music videonya di YouTube pada Jumat, 24 Februari 2023.