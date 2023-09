Pesan Menyentuh BLACKPINK Sebelum Tutup Konser Tur Dunia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BLACKPINK telah menyelesaikan tur dunia mereka yang bertajuk BORN PINK di Gocheok Sky Dome, Seoul, pada 16-17 September 2023. Sebelum menutup konser, para anggota BLACKPINK menyampaikan pesan menyentuh kepada para penonton.Selama dua hari berturut-turut, BLACKPINK menggelar konser sebagai penutup rangkaian tur dunia BORN PINK. Dengan konser tersebut, BLACKPINK menjadi grup wanita K-pop pertama yang mengadakan konser di Gocheok Sky Dome.BLACKPINK membawakan sederet lagu-lagu hit mereka untuk mengobati rasa rindu penggemar, khususnya yang ada di Korea Selatan. Mereka membuka penampilan dengan lagu "Pink Venom" yang ikonik, dan melanjutkan dengan lagu lainnya, mulai dari "How You Like That", "Pretty Savage", "Kick It", "WHISTLE", hingga lagu-lagu solo para anggota.Sebelum konser ditutup, para anggota BLACKPINK menyampaikan pesan untuk para penggemar mereka. Pesan yang disampaikan terdengar menyentuh.Ji-soo memulai dengan bercerita perasaannya saat memulai dan menutup konser di Seoul, Korea Selatan. Ia merasa senang karena memiliki kenangan yang indah dengan BLINK, sebutan penggemar BLACKPINK."Satu tahun yang lalu, sekitar waktu ini, kami memulai (konser) di Seoul, dan satu tahun kemudian, kami harus menyelesaikan konser tersebut. Jadi saya senang untuk mengakhirinya dengan kenangan indah sampai tamat. Terima kasih, BLINK," kata Ji-soo, dikutip dari Soompi, Senin, 18 September 2023.Ji-soo juga bersyukur karena tidak ada yang terluka selama tur dunia BORN PINK berlangsung. Ia mengucapkan terima kasih atas hal tersebut."Saat tampil kemarin dan hari ini, aku berpikir bahwa saat tampil selama setahun terakhir, sungguh melegakan tidak ada yang terluka dan semua orang tetap sehat. Saya bersyukur banyak BLINK yang memberi kami kekuatan. BLINK, BLACKPINK, dan seluruh staf, kalian semua telah bekerja sangat keras. Terima kasih," lanjut Ji-soo.Rosé pun juga merasa bahwa waktu sangat cepat berlalu, rasanya masih seperti konser pertama mereka tahun lalu. Ia pun mengenang perjalanan selama tur berlangsung."Konser pertama kami di Seoul terasa seperti baru kemarin, tapi kami sedang melakukan tur dunia kedua. Ini sangat menarik. Rasanya baru kemarin padahal sering bolak-balik naik pesawat," tutur Rosé.Pelantun lagu "Gone" itu juga merasa bahwa dirinya sudah menyatu dengan para penggemar. Ia merasa akan selamanya bersama mereka."Rasanya seperti kami sudah menjadi satu dengan BLINK, dan meskipun ini adalah (konser BORN PINK) 'terakhir' kami, rasanya kami akan bersama selamanya," lanjut Rosé.Sementara itu, Lisa yang takut lupa dengan hal yang ingin disampaikan, ia menulis pesannya di dalam ponsel. Lisa pun menyampaikan perasaannya bisa menggelar konser di berbagai tempat di belahan dunia."Saya menulis apa yang ingin saya katakan di ponsel saya karena saya tidak ingin melupakan apa yang ingin saya katakan. Untuk BLINK, sudah lebih dari 2.596 hari sejak kita bertemu. Kami dapat tampil di tempat konser yang beragam dan menakjubkan berkat BLINK. Kalau bukan karena BLINK, kami tidak bisa melakukannya," ujar Lisa.Wanita asal Thailand itu berterima kasih kepada para penggemar atas pengalaman yang diberikan. Ia juga merasa bisa bersinar selama usia 20-an."Terima kasih banyak telah bersama kami melalui hujan atau cerah. Terima kasih BLINK atas pengalaman luar biasa ini, dan saya sangat mencintai kalian semua. Terima kasih BLINK, karena membuat usia 20-anku bersinar," tambah Lisa.Kemudian, Jennie menutup sesi itu dengan memberikan pujian untuk seluruh anggota BLACKPINK karena telah bekerja keras. Jennie pun menjelaskan kesannya selama menjalani tur dengan para anggota."Pertama, saya ingin memberi tahu para anggota bahwa mereka telah bekerja sangat keras. Ada banyak waktu yang dihabiskan untuk bepergian dan terbang, tapi kami berempat memimpin satu sama lain dengan kekuatan besar dan tetap dalam kesehatan yang baik, jadi saya benar-benar ingin memberi tahu anggota saya bahwa mereka telah bekerja sangat keras," jelas Jennie.Kemudian, Jennie mengenang masa debut hingga bisa menggelar konser di tempat yang menampung puluhan ribu penonton. Momen itu menjadi hal berkesan di dalam hidupnya."Sudah tujuh tahun sejak debut kami, dan mengingat kembali masa-masa itu, untuk menunjukkan betapa mengesankannya kami, kami tidak selalu bisa bertemu BLINK di Korea, jadi itu sangat disayangkan. Saya sangat ingin melakukan encore di sini, jadi saya sangat senang. Terima kasih," ucap Jennie.Wanita itu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para staf yang telah terlibat. Ia juga turut menyampaikan rasa cintanya kepada para penggemar."Kepada seluruh staf tur yang telah bekerja keras dan berlari hingga akhir untuk menyelesaikan final, saya tahu kalian semua telah bekerja keras, jadi saya ingin menyebarkan kehormatan ini kepada para staf. Dan BLINK, terima kasih telah mencintai dan menyemangati kami seperti biasa. Kami akan bekerja keras dan terus menjadi BLACKPINK yang selalu tampil mengesankan," tambah Jennie.