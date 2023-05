Sejarah Baru di Final Indonesian Idol XII

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol season XII segera memasuki babak akhir. Salma dan Nabilah bakal bertarung dalam babak final memperebutkan gelar juara.Indonesian Idol season XII sudah dimulai ketika menggelar audisi di 12 kota sejak Oktober 2022. Setelah didapat 14 Besar Finalis di Babak Spektakuler, kini Indonesia menunggu calon Idola selanjutnya. Dalam pertunjukan menuju Grand Final menghadirkan bintang tamu seperti Dewa 19 feat Virzha, Lyodra, Tiara Andini dan Ziva.“Grand Final Indonesian Idol XII ini spesial ya, selain kita memiliki 2 Grand Finalist wanita berhijab. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Juri-Juri yang juga sudah membantu selama masa audisi berlangsung; Anang Hermansyah, BCL, Judika, Rossa dan David Bayu, dengan Maia Estianty, Armand Maulana, Dikta Wicaksono, Momo, Afgan, dan juga Fadly Padi Reborn," kata Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.Bunga Citra Lestari selaku juri mengaku bangga melihat perkembangan Salma dan Nabilah. BCL mengaku mengikuti betul bagaimana perkembangan keduanya sejak awal hingga final."Mereka ini pekerja keras dan memiliki karakter yang begitu kuat. Walau dua-duanya wanita, mereka memiliki karakter dan kekuatan yang berbeda. Aku harap orang-orang mendukung terus dan mereka bisa bersaing dengan Idol yang lain," kata BCL.Babak final bakal menghadirkan tema Beauty of The Beat. Siapapun pemenangnya, diharapkan bisa menjadi mengisi talenta baru di industri musik Indonesia."Angka 12 memang menjadi angka istimewa di season ini, setelah mencari calon idola terbaik di 12 kota, serta sejak awalnya digawangi oleh 12 orang yang spesial, yaitu 11 juri dan 1 host guna menemukan The Next Indonesian Idol terbaik, jadilah dari 22.000 pendaftar, terpilihlah 2 terbaik sebagai Grand Finalist Indonesian Idol," kata Victor Ariesza selaku Director Fremantle Indonesia."Siapapun pemenangnya, para pelantun nada cantik dalam Malam Final 'Beauty of The Beat' nanti, dipastikan siap untuk melanjutkan tongkat estafet keberhasilan di dunia musik setelahnya, sebagaimana kesuksesan yang telah ditorehkan para pendahulu Indonesian Idol di season-season sebelumnya," tutupnya.