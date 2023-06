Taeyong Curi Perhatian lewat Joget Macarena hingga "Kitty Punch"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Taeyong, setelah debutnya sebagai penyanyi solo pada 5 Juni 2023, menampilkan lagu terbarunya "SHALALA" melalui sebuah video musik, performance video, dan program musik.Gerakan utama macarena dance yang mengekspresikan lirik di bagian chorus, seperti "SHALALA" dan "Oh My God," gerakan memantul pada lirik "We got the bounce" dan koreografi "Kitty Punch" yang menampilkan kelucuan kucing ini, dikatakan sebagai penampilan adiktif yang memanfaatkan daya tarik hip Taeyong.Dengan tanggapan tersebut, Taeyong melakukan #SHALALAChallenge yang memperlihatkan koreografi utama dari lagu "SHALALA." Berbagai artis, seperti Johnny, Doyoung, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Mark, dan Haechan NCT, Xiaojun WayV, Lee Jung, Hyungwon dan Joohoney MONSTA X, Miyeon (G)I-DLE, Lee Know Stray Kids, Eunchae LE SSERAFIM, Sullyoon NMIXX, dan lainnya turut berpartisipasi dalam dance challenge tersebut.Sementara itu, Taeyong akan hadir dan menampilkan lagu ‘SHALALA’ di berbagai program musik, termasuk KBS2TV Music Bank pada 16 Juni 2023, MBC Show! Music Core pada 17 Juni 2023, dan SBS ‘Inkigayo’ pada 18 Juni 2023.Simak video musik "SHALALA" di bawah ini: