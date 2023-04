Once Dilarang Bawakan Karya Dewa 19, Kecuali Lagu Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Permasalahan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel tengah jadi sorotan publik. Pasalnya, Dhani secara tegas melarang Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konser musik apapun, kecuali saat keduanya tampil sebagai Dewa 19 featuring Once.Pada dasarnya, permintaan Dhani hanya spesifik terkait larangan agar Once tidak membawakan lagu-lagu Dewa 19 yang diciptakan oleh Dhani ataupun Andra. Sedangkan untuk lagu Dewa 19 yang ikut diciptakan Once tetap bisa ia bawakan di setiap penampilannya.Adapun satu lagu Dewa 19 yang ikut diciptakan Once adalah lagu berjudul 'Cemburu'.Cemburu merupakan salah satu lagu di album Bintang Lima yang rilis pada tahun 2000. Album Bintang Lima juga menjadi album debut Once sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso."Saya (sekarang) tidak akan membawakan lagu Dewa yang tidak saya ciptakan. Saya bawakan 'Cemburu' yang saya ciptakan. Saya ciptakan musiknya, Dhani liriknya," kata Once beberapa waktu lalu.Ahmad Dhani sudah mengeluarkan pernyataan yang secara tegas melarang penyanyi Once untuk membawakan lagu Dewa."Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.Dhani beralasan bahwa setelah Lebaran 2023, Dewa memiliki jadwal konser yang padat dan dirinya tidak ingin konser Dewa terganggu dengan Once yang juga membawakan lagu Dewa dalam penampilan solonya."Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur. Habis lebaran, nanti 2 kali (manggung) dalam seminggu, itu tur bersama Dewa 19. Jadi, tidak boleh ada konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa 19.""Saya menjaga kemurnian dari konser Dewa yang dilangsungkan setelah lebaran. Sampai nanti saya umumkan lagi. Karena konser Dewa 19 sampai Desember 2023 full," tukas Dhani.