7 Grup K-Pop dengan Penjualan Album Terbanyak Sepanjang Masa

Berikut adalah tujuh grup K-Pop dengan penjualan album terbanyak sepanjang masa.

7. TXT

6. TWICE

5. EXO

4. NCT DREAM

3. Stray Kids

2. SEVENTEEN

1. BTS





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu hal yang penting dalam mengukur kesuksesan seorang grup K-Pop bagi penggemar adalah penjualan album. Grup yang paling terkenal telah menjual hampir 40 juta kopi album.Dalam beberapa tahun terakhir, angka penjualan album menjadi hal yang diperhatikan oleh para penggemar musik K-Pop. Bahkan ada beberapa dari mereka yang membeli banyak album untuk mendukung penjualannya.Hasilnya, lahirlah grup-grup K-Pop yang bisa mendapatkan hasil penjualan dengan jutaan kopi setiap merilis album baru. Pencapaian luar biasa bagi mereka.Grup yang melakukan debut pada 2019 lalu ini telah menghasilkan angka penjualan hampir 11 juta kopi album. Album terlaris dari TXT adalah The Name Chapter: TEMPTATION dengan 3,14 juta kopi.Menjadi satu-satunya grup wanita yang masuk ke dalam daftar, TWICE telah menjual sebanyak kurang lebih 11 juta kopi. Album yang paling laris adalah Ready To Be dengan 1,69 juta kopi penjualan.Grup pria asuhan SM Entertainment ini telah menjual sebanyak 13.65 juta album. Exist menjadi album terlaris EXO dengan total penjualan sebanyak 2 juta kopi album.Meskipun anggotanya masih di usia yang muda, tetapi NCT DREAM berhasil menjual sebanyak 15,6 juta kopi album. Salah satu unit NCT ini memiliki album terlaris, yaitu ISTJ, dengan 4,5 juta kopi penjualan.Sejak debut pada 2018 lalu, Stray Kids telah menjual sebanyak 16,5 juta kopi album. 5-Star adalah album terlaris Stray Kids yang terjual sebanyak 5,24 juta kopi.Grup dengan 13 anggota ini memiliki angka penjualan album dengan total sebanyak 27,18 juta kopi. Salah satu album terlarisnya adalah FML yang berhasil terjual sebanyak 6,27 juta kopi album.Tidak heran grup ini menempati urutan pertama karena BTS telah menjual sebanyak 39,5 juta kopi album sejak debut pada 2013 silam. Map of the Soul: 7 menjadi album terlaris BTS karena terjual sebanyak 5 juta kopi album.