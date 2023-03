Lineup Hammersonic 2023 Hari Kedua: Deadsquad, Trivium hingga Slipknot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Hammersonic 2023 memasuki hari kedua. Di hari terakhir ini, barulah Hammersonic menyuguhkan puluhan band ternama dari dalam hingga luar negeri.Sama seperti hari pertama, Hammersonic 2023 menghadirkan lima panggung untuk penikmat musik cadas di Tanah Air. Ada Hammer Stage, Sonic Stage, The Beast, Avalanche, dan Empire Stage.Hari kedua Hammersonic sudah dimulai sejak pukul 11.00 WIB yang menghadirkan Vulvodynia di panggung Hammer. Di panggung The Beast menyuguhkan Defying Decay dan Holy Killers di panggung Avalanche.Deadsquad kebagian main siang hari tepatnya pukul 12.10 WIB. Begitu juga Jeruji, Within Destruction, Sinister, Revenge the Fate, Dreamer, For Revenge, Deez Nuts, Muntah Kawat, Straight Out, World End Men, dan Disentomb.Sejumlah band luar negeri bakal tampil juga di acara yang digelar di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara itu. Mereka terdiri dari Comeback Kid, Story of the Year, Amon Amarth, Trivium, Bathuska, Watain, Knosis, Born of Osiris, dan Black Flag.Amon Amarth manggung pukul 18.10 lalu dilanjutkan Trivium pada pukul 20.40 di panggung Empire. Acara puncak Hammersonic 2023 bakal diisi oleh penampilan Slipknot di panggung paling besar.Slipknot dijadwalkan tampil pada 22.35 WIB.