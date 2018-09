17 Tahun Bermusik, The Rain Gelar Konser di Bioskop

The Rain, grup pelantun tembang populer Terlatih Patah Hati, berencana mengadakan konser tunggal perdana sebagai bagian dari perayaan 17 tahun bermusik. Uniknya, pertunjukan musik akhir tahun ini akan digelar di bioskop.Pertunjukan ini bertajuk "Bioskop Hujan" dan disokong dengan sistem pendanaan publik. Lewat platform crowdfunding Kolase.com, The Rain tidak hanya menjual tiket kepada calon penonton, tetapi juga menawarkan peluang untuk menjadi sponsor.Tiket reguler, yang diberi nama Paket Hujan Gerimis, dijual seharga Rp100 ribu. Lalu ada Paket Hujan Deras seharga Rp300 ribu. Untuk paket ini, pembeli mendapatkan tiga tiket dan dua di antaranya adalah tiket traktiran bagi dua anak panti asuhan. Total kapasitas penonton adalah 590 orang.Sponsor dibuka bagi 10 calon mitra dalam tiga kategori. Ada dua slot sponsor senilai Rp50 juta, tiga slot senilai Rp25 juta, dan lima slot senilai Rp10 juta. Ada kerja sama pertukaran nilai seperti yang biasa tercantum dalam proposal acara serupa, tetapi langsung ditawarkan secara terbuka ke publik.Menurut keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 12 September 2018, Bioskop Hujan dijanjikan tidak sekadar menjadi pertunjukan musik dengan penampilan lagu demi lagu."Dikemas apik dalam konsep yang belum pernah dilakukan di pertunjukan The Rain selama ini, didukung visual dan tata lampu yang istimewa, penonton akan menikmati sebuah perjalanan tak terlupakan dari awal hingga akhir konser."Indra Prasta, vokalis dan gitaris grup, menyebut bahwa selama sepekan terakhir sejak penjualan tiket dibuka, sudah ada lebih dari 100 orang bergabung. Menurut pantauan Medcom.id di situs web Kolase.com pada Rabu petang, dana untuk proyek konser ini telah mencapai Rp19 juta atau hampir 1/3 dari target. Belum ada sponsor yang bergabung."Kami mengajak The Rainkeepers (sebutan untuk fans The Rain) dan orang-orang yang ada di perjalanan The Rain selama ini untuk ikut dan benar-benar menjadi bagian dalam konser ini. Bukan sekadar membeli tiket lalu datang, namun benar-benar ikut mewujudkan," kata Indra.Rencananya, konser Bioskop Hujan digelar di bioskop CGV Grand Indonesia Jakarta pada Sabtu, 15 Desember 2018 pukul 13.00 WIB. Konser sengaja digelar pada siang supaya penonton dari luar kota tidak harus sampai malam di Jakarta.The Rain adalah grup pop kwartet asal Yogyakarta, terdiri atas Indra Prasta, Iwan Tanda, Ipul Bahri, dan Aang Anggoro. Mereka telah merilis enam album studio. Album yang terakhir, Jabat Erat, dirilis pada 2016 dalam label independen.(ELG)