Promotor Jamin Kontroversi Iklan Blackpink Tak Pengaruhi Konsernya di Indonesia

Blackpink belakangan menjadi kontroversi di Indonesia setelah muncul petisi yang meminta iklan grup vokal asal Korea Selatan itu dihentikan. Petisi yang dipelopori dosen bernama Maimon Herawati itu menganggap iklan grup beranggotakan Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie itu tidak pantas ditonton anak-anak. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahkan telah menegur 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan Shopee Blackpink.Polemik itu rupanya mengakibatkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan konser Blackpink pada 20 Januari 2019. Meski diterpa kasus tak sedap, pihak promotor iMe Indonesia yang mengurus jalannya konser Blackpink memastikan tidak ada perubahan apapun selain riders atau permintaan khusus dari Blackpink."Jadwal tur enggak berubah. Soalnya kan itu seputar commercial video ya, bukan konsernya. Mudah-mudahan jangan sampai terpengaruh, sampai sekarang kita masih on schedule," kata Samantha Christy, Project Manager Blackpink Concert perwakilan dari iMe Indonesia dihubungi Medcom.id, Jumat 14 Desember 2018.Soal keamanan, pihak promotor tidak menambah armada khusus atau memperketat keamanan di sekitar area venue. Konser akan tetap berjalan sesuai rencana awal serta permintaan keamanan yang umumnya dilakukan untuk konser musisi Korea."Sejauh ini planning-nya masih sesuai dengan planning awal. Belum ada perubahan apa-apa. (Permintaan) Pada umumnya konser Korea. Close protection dan security venue," kata Samantha.Kedatangan Blackpink pada Januari mendatang adalah kali kedua dalam formasi lengkap. Sebelumnya, mereka tampil dalam acara Road to 12.12 Shopee Birthday yang digelar pada 19 November 2018 di Sentul International Convention Center (SICC). Lisa Blackpink lebih dulu datang ke Indonesia pada 9 Agustus 2018 dalam rangka peluncuran YG Official Shop.Konser Blackpink bertajuk 2019 World Tour [In Your Area] akan digelar pada Minggu, 20 Januari 2019 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang.(ELG)