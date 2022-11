Ngilu! Tangan Louis Tomlinson Patah Setelah Konser

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi asal Inggris, Louis Tomlinson, dikabarkan sedang menjalani masa pemulihan usai jatuh saat melakukan konser di New York. Melalui Instagram, dia membagikan kabar terkini mengenai dirinya kepada para penggemar.Louis Tomlinson mengatakan jika dirinya sempat terjatuh usai melakukan pertunjukan di Irving Plaza New York City. Akibatnya penyanyi yang baru merilis Faith in the Future itu harus mengalami patah tulang."Terima kasih kepada semua orang yang mendengarkan album baru sejauh ini, itu sangat berarti bagi saya,” tulis Louis Tomlinson pada Minggu (13/11/2022).“Pertunjukan tadi malam di New York sangat luar biasa. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, saya jatuh dan lengan kanan saya patah cukup parah," lanjutnya.Imbas dari insiden tersebut, ia pun mengubah jadwal penandatanganan album yang mana sebelumnya dijadwalkan pada minggu depan.“Tanggal baru akan diumumkan segera. Terima kasih atas semua dukungan Anda dan maaf untuk siapa pun yang datang minggu depan.”Tak hanya pemberitahuan perubahan jadwal, Louis Tomlinson turut mengunggah hasil X-ray lengannya. Terlihat lengan atas Louis Tomlinson mengalami patah. Atas unggahannya itu, rekan artis maupun para penggemar membanjiri kolom komentar dengan harapan lekas pulih.Di hari yang sama, Louis Tomlinson mengucapkan terima kasihnya kepada para penggemar karena telah mendukungnya dengan mencuitkan, "Dukungan untuk Faith in the Future sangat luar biasa!! Meringankan rasa sakit di lenganku yang patah haha!"