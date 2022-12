Kejutan di Penghujung Head In The Clouds Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hari ke-2 Head In The Clouds (HITC) Jakarta ditutup oleh penampilan seluruh Musisi yang hadir pada hari pertama dan kedua.Pada hari ke-2 mungkin di akhir acara, Rich Brian tampil sebagai musisi paling akhir. Namun, setelah Rich Brian turun panggung, nyatanya Head In The Clouds belum benar-benar berakhir.HITC Jakarta memberikan acara kejutan dengan menampilkan seluruh line up untuk terakhir kalinya. Artis pertama yang kembali naik panggung adalah Stephanie Poetri dan Jackson Wang.Mereka berduet dengan menyanyikan lagu ‘I Love You 3000 II’. Yang membuat penonton histeris adalah penampilan mereka yang tampak serasi dan beberapa kali saling berpelukan.Setelah itu, penampilan dilanjutkan oleh Atarashi Gakko yang meliar dengan lagu ‘Nainainai’ yang disusul dengan penampilan Yoasobi bersama Warren Hue.Baru saja turun dari panggung dengan penampilannya yang hampir satu jam, Rich Brian naik kembali ke panggung dan menemani Warren Hue untuk menyanyikan lagu ‘Getcho Mans’. 88Stage makin meriah saat lagu ‘California’ dinyanyikan oleh Warren Hue, Rich Brian, Jackson Wang, dan Niki.Namun, ternyata Niki tak dapat hadir ke atas panggung dan hanya rekaman suaranya saja yang di putar di atas panggung. Suasana semakin ramai saat semua penampil termasuk Voice of Baceprot bersorakan ke panggung.Sebagai penutup acara, mereka menyanyikan lagu ‘Midsummer Madness’. Namun sayang, Joji tidak bisa mengikuti keseruan ini.Atarashii Gakko tampak memegang bendera Indonesia dan dengan asyik mengibarkannya. Penyanyi August 08 pun menuturkan perasaannya bisa hadir di Jakarta."Seneng bisa ke ke sini, ke kampung halaman Brian, Warren, dan Niki, Indonesia!" tuturnya.Pagelaran Head In The Clouds akhirnya benar-benar berakhir sekitar pukul 23.20 WIB. ini menjadi penutupan yang sangat apik untuk festival yang juga sukses terselenggara dengan lancar.