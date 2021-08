Tom Morello Puji Band Asal Garut Voice of Baceprot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Medcom.id secara eksklusif mewawancarai gitaris Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave, The Nightwatchman, Prophet of Rage). Dalam wawancara itu, Tom Morello menceritakan tentang album solo terbarunya, dan juga pengalamannya tampil di Indonesia.Dalam wawancara ini, kami juga menyinggung soal band asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot (VoB), yang pernah ditandai Tom di Twitter karena membawakan lagu "Guerilla Radio" milik Rage Against The Machine.Voice of Baceprot merupakan band metal dengan anggota tiga muslimah yang tampil dengan mengenakan hijab. Aksi mereka bukan saja mendapat perhatian dari Tom Morello, tetapi sejumlah penggemar musik internasional, termasuk bassist Red Hot Chili Peppers, Flea.Tom sendiri menyebut bahwa VoB adalah bukti bahwa musik mampu menembus sekat agama, ras, dan bangsa."Band itu sangat bagus sangat menginspirasi. Itulah spirit rock & roll di mana tidak ada batasan, dalam hal gender, agama, negara, sangat jelas roll & roll adalah bahasa internasional," kata Tom.Lebih lanjut, Tom memberi pesan pada anak muda yang tengah merintis karier di dunia musik untuk tetap yakin dengan apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, VoB menurut Tom adalah contoh yang tepat."Jika ada saran untuk musisi muda itu adalah cukup lakukan yang ingin dilakukan. bermainlah dari hati, industri rekaman sudah beda dari sebelumnya jadi saya pikir satu-satunya ukuran kesuksesan adalah bermain musik yang Anda cintai dan Anda percaya dan tiga perempuan itu pastinya sangat melakukannya."Dalam wawancara itu, Tom diberi tahu tentang rencana VoB tampil di ajang festival musik metal terbesar dunia, Wacken Open Air, pada tahun 2022. Menanggapi hal ini, Tom lantas berkelakar bahwa dirinya enggan tampil setelah penampilan VoB jika diundang ke sebuah festival yang sama."Wow, luar biasa mereka akan mencuri perhatian di festival itu, saya tidak akan mau bermain sehabis mereka," kata Tom.Tom sedang menyiapkan album solo terbarunya yang berjudul The Atlas Underground Fire. Album ini melibatkan sejumlah nama kolaborator dari berbagai genre, antara lain Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Bring Me The Horizon, dan Damian Marley.(ASA)