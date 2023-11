Ini Sikap Promotor Buntut Bring Me The Horizon Hentikan Konser di Ancol

Advertisement

Lini masa media sosial dipenuhi berita tentang band Inggris Bring Me The Horizon (BMTH) yang menghentikan konsernya di Beach City International Stadium, pada Jumat, 10 November 2023.BMTH menghentikan aksinya setelah membawakan 11 lagu dengan alasan masalah panggung."Halo teman-teman semua dengan ini kita mempunyai masalah di stage, oleh karena itu kita harus hentikan show-nya, kita harus stop malam ini," kata promotor Ravel, dari Ravel Entertainment, di atas panggung.Belum ada informasi detail apakah masalah stage yang dimaksud. Berbagai spekulasi muncul di lini masa media sosial terkait keputusan BMTH tidak melanjutkan konser."Gue gak pernah nonton konser, di tengah-tengah berhenti instirahat. Saking panasnya. Bahkan banyak yang pingsan. Dan saking padetnya penonton, medic gak bisa masuk.""Terus tiba-tiba BMTH cabut di tengah-tengah show, karena katanya alasan keamanan. Venue emang goyang banget sih parah. Apalagi pas lagu 'Can You Feel My Heart,' sama 'Shadow Moses.' Wah itu dari FOH goyang banget sih parah serem. Dan kita semua di lantai 2 lagi. Bener-bener gak safe-lah. Jadi gue ngerti kenapa show ini harus stop. Bener-bener gak bisa nafas. Semoga ada kabar baik perihal kejadian ini ya," tulis komedian, musisi, dan penyiar radio Kemal Palevi, di media sosial X.Konser bertajuk Transcend Thy Self: Chruch of Genxis itu digelar selama dua hari, yaitu pada 10 dan 11 November 2023. Namun belum ada kabar terkait apakah konser kedua BMTH, pada Sabtu, 11 November 2023, akan tetap dilanjutkan atau tidak.Melalui Instagram, Ravel Entertainment berjanji akan tetap bertanggung jawab atas berhentinya konser di tengah acara."Pihak Ravel Entertainment akan bertanggung jawab atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama. Untuk info selanjutnya akan diumumkan segera. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih," tulis Ravel Entertainment.Dalam berbagai video yang beredar di media sosial, tampak penonton meluapkan kekecewaannya dengan merusak fasilitas di area konser.