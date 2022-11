Siap-siap! Red Velvet Comeback Akhir Bulan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Red Velvet sedang bersiap untuk comeback. Starnews melaporkan bahwa Red Velvet akan kembali menyapa para penggemar dengan karya mereka pada November 2022.SM Entertainment selaku agensi juga telah membenarkan bahwa Joy, Irene, Yeri, Seulgi dan Wendy tengah mempersiapkan comeback dengan formasi penuh."Red Velvet sedang bersiap untuk melakukan comeback grup pada akhir November," beber seorang perwakilan SM Entertainment, seperti dikutip Soompi.Momen ini akan menjadi kembalinya Red Velvet sejak merilis album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm pada Maret 2022 lalu. Di sela waktu tersebut, para anggota Red Velvet sibuk dengan kegiatan individu.Irene memiliki acara ragam bertajuk Irene’s Work Holiday, Joy membintangi drama Once Upon a Small Town, dan Wendy sibuk menjadi DJ untuk acara Wendy’s Young Street.Sementara itu Yesi merilis lagu duet bersama Sam Kim bertajuk Nap Fairy dan Seulgi melakukan debut solonya lewat album 28 Reasons pada Selasa, 4 Oktober 2022.Maka tidak heran comeback Red Velvet sebagai grup mengundang antusias para penggemar."Ratunya konsep akhirnya kembali!! let's go red velvet," tulis @xiu***."Yes akhirnya!! comeback red velvet selalu bagus. Nggak sabar," tulis @geo***.Comeback ini juga ternyata menumbuhkan harapan para penggemar agar Red Velvet menggelar konser tur."TOUR ANNOUNCEMENT NEXT PLEASE," tulis @exo***.