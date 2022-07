Flavs Festival Umumkan Penampil Fase Dua, Kedepankan Kolaborasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

FLAVS FESTIVAL 2022 kembali membagikan daftar penampil acara dalam pengumuman line up fase kedua. Kali ini, ada 19 nama yang diumumkan akan turut memeriahkan festival musik besutan Visicita Network itu. Menariknya, penampil dari FLAVS FESTIVAL 2022 tidak hanya datang dari Jakarta dan kota-kota di Pulau Jawa semata, melainkan juga para seniman dari kota-kota lain di Indonesia.Hal tersebut yang menjadi pembeda FLAVS FESTIVAL 2022 dari festival lainnya. Sebab, regenerasi dan bakat-bakat segar dari industri musik di Indonesia tentunya tersebar dari berbagai daerah dan mereka layak mendapatkan sorotan lebih agar dapat berkembang lebih jauh lagi.Para penampil tersebut adalah Al Smith, Almamosca, Andmesh Kamaleng, DREAMFILLED, BAP., DZEE, Flava Effect, BRIGHTBEAT dari IndoBeatbox, Jumat Gombrong, Kaleb J, Kenny Gabriel yang bakal tampil dalam format The Playground Live Session, Kripikpedeus, Krowbar, Marion Jola, SIVIA, Teddy Adhitya, Vocalizm, proyek kolaborasi Time Machine: The RnB Divas, dan pemenang kompetisi FLAVS NU ICON 2022.Festival musik yang mewadahi berbagai warna dan kultur yang ada dalam kancah hip hop, soul, dan R&B dan bakal diselenggarakan pada 10 hingga 11 September 2022 di Istora Senayan, Jakarta itu nantinya akan menjadi ajang kolaborasi dan wadah bagi sejumlah kolektif dari berbagai penjuru Tanah Air untuk mempertunjukkan kebolehannya.Hal itu senada dengan semangat yang diusung FLAVS FESTIVAL 2022. Pada tahun ini, FLAVS FESTIVAL 2022 memang mengusung tema “Revival” yang menggarisbawahi semangat kebangkitan untuk kembali berdiri tegak dan berpegangan tangan setelah berbagai hal yang terhenti. Oleh karena itu, FLAVS FESTIVAL 2022 mencoba mengobarkan semangat optimisme dalam gelarannya yang terwujud dalam berbagai pengisi acara yang akan tampil di dalamnya.Dari sejumlah daftar penampil di atas, tentunya proyek kolaborasi Time Machine: The RnB Divas menjadi salah satu hal yang sayang untuk dilewatkan. Dalam proyek itu, sejumlah diva dan penyanyi papan atas yang mewarnai kancah musik Tanah Air ditampilkan. Para musisi tersebut antara lain Denada, Imaniar, Reza Artamevia, Sania, dan Shanty. Para penyanyi jempolan itu nantinya akan tampil bersama Nikita Dompas selaku Music Director. Hal itu membuat kolaborasi tersebut menjadi suguhan yang wajib untuk ditonton.Bukan cuman kolaborasi, FLAVS FESTIVAL 2022 juga menghadirkan kolektif musik dan grup hip hop yang juga penting untuk disimak, di antaranya DREAMFILLED (Jakarta), Flava Effect (Surabaya), Jumat Gombrong (Yogyakarta), serta musisi beatbox yang tak kalah kerennya yaitu Brightbeat dari Indobeatbox dan juga Vocalizm.Namun, tidak hanya itu, FLAVS FESTIVAL 2022 juga menjadi ajang untuk menemukan bibit dari bakat-bakat baru. Maka itu, tampilnya para pemenang dari kompetisi FLAVS NU ICON juga menjadi salah satu hal yang layak digarisbawahi. Para pemenang tersebut datang dari berbagai kota di belahan Indonesia, dari Barat ke Timur. Mereka adalah Farrel Hilal (Jakarta), GhabrielMC (Maluku), Jackpool (Pekanbaru), Onal S.O.B. & G!ANO (Papua).Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, FLAVS FESTIVAL 2022 akan digelar secara langsung (offline), FLAVS FESTIVAL 2022 juga dapat disaksikan secara daring (online). Penyelenggaraan secara hybrid itu dimaksudkan agar acara tersebut dapat menjangkau lebih banyak para pegiat dan pecinta hip hop, soul, dan R&B yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.Bila tidak sabar untuk menjadi saksi serunya FLAVS FESTIVAL 2022 pada 10 dan 11 September 2022 di Istora Senayan, Jakarta, kamu bisa mendapatkan informasi tiketnya di www.flavs.id\Al Smith adalah seorang Rapper dari Jakarta yang mulai memasuki skena rap pertama kali melalui sebuah kompetisi rap battle. Ia juga merupakan runner-up di ajang Freestyle Rap Session FLAVS 2020. Ia juga telah memiliki berbagai rilisan berupa sejumlah single dan album.Almamosca merupakan penggawa musik rap asal Karawang yang menggeluti hip hop sejak duduk di bangku SMA. Rapper perempuan bergabung dengan Karawang Hip Hop Squad untuk melebarkan kariernya. Karya-karyanya sarat mengangkat isu sosial, salah satunya lewat album bertajuk ‘Petaka’.Andmesh Kamaleng merupakan penyanyi yang tengah bersinar di kancah musik Indonesia. Nama dari penyanyi asal Pulau Alor, NTT itu kian melejit sejak memenangkan ajang pencarian bakat. Kariernya semakin menanjak sejak merilis album ‘Cinta Luar Biasa’ diikuti dengan sejumlah single, di antaranya ‘Ego’ hingga ‘Bisa Tanpamu’.BAP. atau Kareem Soenharjo merupakan musisi hip hop asal Indonesia yang berbasis di Jakarta. Ia merupakan salah satu penggerak kolektif hip hop Cul De Sac. Kini, BAP. telah memiliki sejumlah katalog musik, di antaranya album ‘MOMO’S MYSTERIOUS SKIN’, dan sejumlah single lainnya.DREAMFILLED merupakan kolektif hip hop asal Jakarta. Pada mulanya, kolektif ini fokus pada penyelenggaraan lokakarya (workshop) hip hop. Tetapi kini mereka telah menelurkan karya mereka sendiri yang dituangkan dalam ‘Dreamfilled Mixtape Vol. 1’.DZEE adalah rapper pemenang juara pertama Freestyle Rap Session FLAVS 2020. Ia mulai menulis lagu sejak 2004 dengan pengaruh dari rapper era 1990-an hingga 2000-an. Kini ia telah menelurkan album bertajuk ‘MERAHITAM’.Flave Effect merupakan grup hip hop asal Surabaya. Grup tersebut mencoba mengangkat kisah tentang kota asal mereka yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan itu dalam karya-karya mereka, salah satunya tertuang dalam album ‘Maniac’.Para pemenang FLAVS NU ICON akan unjuk diri di panggung FLAVS kali ini. Ada sejumlah musisi yang tampil, yakni penyanyi asal Jakarta, Farrel Hilal, rapper asal Maluku Barat Daya, GhabrielMC, rapper asal Pekanbaru, Jackpool, dan dua rapper asal Papua yang tampil bersama, Onal S.O.B. dan G!ANO.Grup beatbox yang berisi IAM MDZ, Asmarangga, dan Yoga Suwarji. Mereka bertiga bertemu di Indobeatbox yang merupakan komunitas yang mewadahi para pegiat beatbox di Tanah Air. Komunitas tersebut terbentuk sejak 2008 dan masih terus aktif hingga saat ini.Jumat Gombrong adalah kolektif yang bermula dari berkumpulnya para penggemar hip hop yang dilakukan sebagai agenda bulanan. Kolektif itu kini berkembang menjadi movement yang bertujuan untuk selalu menghidupkan geliat hip hop di Yogyakarta.Kaleb J merupakan penyanyi muda yang yang dikenal sebagai bibit baru musik R&B yang tengah naik daun. Merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakat, namanya menanjak lewat sejumlah lagu yang ia keluarkan, di antaranya ‘It’s Only Me’, ‘Kebutuhan Hati’, hingga ‘Now I Know’.Kenny Gabriel merupakan musisi multi-instrumentalis, DJ, dan produser. Ia kerap kali berkolaborasi dengan penyanyi kenamaan Indonesia dalam lagu-lagunya. Dalam gelaran FLAVS FESTIVAL 2022, ia bakal tampil dalam format The Playground Live Session.Kripikpedeus merupakan band raprock yang telah terbentuk sejak 25 tahun silam. Mereka telah menelurkan album berjudul ‘Rockin’ Da Rap Empire’ pada 2002 silam dan sejumlah karya lainnya.Krowbar merupakan penggawa hip hop kenamaan asal Bandung. Memulai kariernya dalam skena hip hop bawah tanah di Kota Kembang tersebut, ia telah mengeluarkan album Swagton Nirojim keluaran Grimloc Records yang menuai pengakuan dalam kancah musik.Marion Jola merupakan penyanyi perempuan yang namanya kini dikenal di kancah musik Tanah Air lewat sejumlah lagu-lagunya. Kini ia telah mengeluarkan album bertajuk ‘Marion’ dan sejumlah lagu lainnya. Terbaru, ia merilis ‘Overthinking’ sebagai singlenya dan berduet dengan Teza Sumendra dalam ‘Jatuh Cinta’.SIVIA merupakan penyanyi dan penulis lagu yang telah mengeluarkan album bertajuk ‘Love Spells’ pada 2020. Setelahnya, hal itu diikuti dengan rilisnya single ‘Are You My Valentine?’(2021) dan ‘Serene’ (2021), serta mini album Camelia (2021). Terbaru, ia merilis single ‘Suara’ (2022).Teddy Adhitya merupakan musisi yang merintis karier bermusiknya sejak 2008. Kini ia telah mengeluarkan dua album, yakni Nothing is Real (2017) dan Question Mark (2019). Karya terbarunya adalah trilogi single yang terdiri dari ‘Langit Favoritku’, ‘Semestinya.’, dan ‘Masa Depan’.Apa jadinya apabila sejumlah penyanyi papan atas dikumpulkan dalam satu panggung? Hal itu dapat disaksikan di panggung FLAVS FESTIVAL 2022 dalam proyek musik Time Machine: The R&B Divas yang menampilkan Denada, Imaniar, Ruth Sahanaya, Sania, dan Shanty dalam balutan musik gubahan Nikita Dompas.Vocalizm merupakan duo yang beranggotakan Neolizer asal Bukittinggi, Sumatera Barat dan Yenz asal Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya merupakan beatboxer yang juga pernah menjadi juri dalam kompetisi yang diadakan FLAVS FESTIVAL pada 2020 lalu.