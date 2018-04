5 Lagu Metal Rekomendasi Vicky Prasetyo

Nama Vicky Prasetyo telanjur identik dengan sosok pria yang kerap membuat sensasi di televisi. Entah melalui drama percintaannya atau lewat gaya bahasanya yang kita kenal dengan istilah “Vickynisasi.”Rasanya, sulit bagi masyarakat untuk percaya Vicky bisa melakukan hal-hal serius. Termasuk aksinya jadi vokalis band metal yang belakangan viral di media sosial.Sebuah cuplikan video amatir beredar luas di media sosial, menampilkan Vicky menjadi vokalis band metal di sebuah acara musik cadas. Belakangan diakui Vicky bahwa dirinya tampil bersama band baru yang dibentuknya. Band itu bernama Kudeta.Banyak kalangan melihat aksi cadas Vicky sebagai aksi cari perhatian. Tak ubah dengan sensasi lain yang kerap dia suguhkan di televisi. Medcom.id menemui Vicky di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, pada Senin, 9 Maret 2018. Tujuan kami satu, mengorek lebih dalam hubungan Vicky dengan musik metal. Tidak ketinggalan kami meminta rekomendasi lima lagu metal dari Vicky dan berikut lagu-lagu yang dia rekomendasikan:“Ini untuk metal Indonesia keren banget. Gue suka banget, speed banget, keren kord-kord jatuhnya. Scream-nya juga oke,” kata Vicky.Shadow of Sorrow merupakan lagu dari album ketiga Burgerkill, Beyond Coma and Despair (2006). Album ini juga dirilis di Australia pada 2008.“Ini lagu metal modern, progresif. DJ dan drummer Al (dalam band ini) keren banget,” jelas Vicky bersemangat.Mogsaw berasal dari album 7:172 yang dirilis pada 2003. Grup ini juga beranggotakan Anggy Umbara, yang saat ini lebih dikenal sebagai sutradara.“Lagu ini mewakili jantannya lo sebagai orang Indonesia, pemuda yang membawa revolusi,” tegas Vicky.Mengadili Persepsi berasal dari album Serigala Militia (2007). Dalam wawancara dengan Medcom.id, Vicky terkesan sebagai sosok yang menghormati Arian 13 dan Seringai. Dia mengaku suka dengan lagu Seringai, beberapa yang dia sebut adalah Dilarang di Bandung (dari album Taring, 2012) dan Kilometer Terakhir (album Serigala Militia)“Ini kalau tidak salah dari album Metal Klinik 2, (kemudian menyanyikan lirik Konflik).”Terjadi sedikit kesalahan dalam penjelasan Vicky di atas, lagu Konflik dari Tengkorak sebenarnya berasal dari album Metal Klinik 1 yang dirilis pada 1997.“Ini lagu gila banget. Cewek-cewek Jerman sudah nyerah kalau dengar lagu ini,” kisah Vicky.Dalam wawancara dengan Medcom.id, Vicky berkali-kali menyebut Caliban. Dia menjadikan grup asal Jerman ini sebagai referensi bermusiknya. Lagu Forsaken Horizon terdapat dalam album Shadow Hearts yang dirilis pada 2003.(ASA)