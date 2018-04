Calvin Harris Gandeng Dua Lipa di Lagu Baru

: Disjoki Calvin Harris kembali mengeluarkan satu singel baru One Kiss. Dalam lagu ini Calvin menggandeng Dua Lipa berkolaborasi.Kabar ini diumumkan melalui akun Twitter Calvin pada Senin, 2 April lalu.Proyek duet kali ini merupakan kelanjutan singel Nuh Ready Nuh Ready, proyek kolaborasinya bersama PARTYNEXTDOOR yang berhasil menduduki posisi 8 dalam tangga lagu Billboard kategori musik dansa elektronil pada Februari lalu.Kendati belum dirilis resmi, mantan kekasih Taylor Swift tersebut memastikan One Kiss akan dirilis dalam waktu dekat.Calvin Harris sempat berkolaborasi dengan beberapa artis dan lagunya sukses melejit. Sebut saja duetnya bersama Ellie Goulding, Outside dan I Need Your Love, Rihanna This Is What You Came For dan We Found Love serta Disciples How Deep Is Your Love.(DEV)