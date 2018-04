i-Radio Beri Penghargaan Apresiasi 100% Musik Indonesia

89.6 FM i-Radio memberikan penghargaan kepada tujuh belas nama yang dirasa turut berkontribusi besar terhadap musik Indonesia pada acara yang bertajuk Apresiasi 100% Musik Indonesia.Acara tersebut merupakan salah satu agenda perayaan ulang tahun ke-17 i-Radio, yang sukses digelar pada 28 Maret 2018, di Grand Indonesia Fountain Atrium West Mall Lantai 3A. Pemberian penghargaan diramaikan penampilan Lale-Ilman-Nino dan GAC.Rangkaian acara dimulai sejak pagi di studio siaran di Gedung Sarinah Lantai 8, Jakarta Pusat. Acaranya meriah karena kehadiran sederet musisi ternama Indonesia, seperti Titi DJ, D’Masiv, Reza Artamevia, Andien, dan The Rain.Penasaran siapa saja yang mendapatkan penghargaan Apresiasi 100% Musik Indonesia, berikut daftarnya:1. Legenda Musik Indonesia: Godbless2. Musisi Wanita Paling Konsisten: Rossa3. Musisi Pria Paling Konsisten: Glenn Fredly4. Grup Band Paling Konsisten: Kahitna5. Musisi Indonesia Go International: Anggun6. Musisi Pendatang Baru: Rizki Febian7. Hits Maker Musik Indonesia: Yovie Widianto8. Sutradara Video Klip Musik Indonesia: Rizal Mantovani9. Rumah Produksi Film Pencetak Soundtrack Musik Indonesia: Miles Films10. Wartawan Musik Indonesia: Bens Leo11. Label Musik Paling Konsisten: Sony Music Entertainment Indonesia12. Restorasi Musik Indonesia: Irama Nusantara13. Media Non Radio Pendukung Musik Indonesia: Pop Hari Ini14. Promotor Konser Musik Indonesia: Berlian Entertainment15. Produk Pendukung Konser Musik Indonesia: XL16. Gerai Distribusi Non Toko Musik Pendukung Musik Indonesia: Indomaret17. Gerai Distribusi Non Toko Musik Pendukung Musik Indonesia: Kentucky Fried Chicken(ROS)