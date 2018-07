"Liburan" Menyenangkan Dead Kennedys di Hammersonic 2018

Meski dikenal sebagai festival musik metal terbesar, Hammersonic tidak melulu menghadirkan band-band dari genre yang seragam. Mereka tetap membuka diri terhadap genre lain, selama band itu dianggap punya musik "keras".Salah satu genre yang ikut diwadahi di Hammersonic adalah punk. Tak tanggung-tanggung, band punk rock legendaris, Dead Kennedys dihadirkan dalam Hammersonic 2018 yang digelar pada Minggu, (22/7/2018).Karena salah satu band paling dinanti, ribuan orang sudah menunggu di depan Main Stage setelah East Bay Ray, Klaus Flouride, D. H. Peligro, Ron Greer menginjakkan kaki di atas panggung. Tanpa banyak basa-basi, band yang berdiri sejak 1978 ini langsung menggeber lewat lagu Forward to Death.Aksi energik band asal San Fransisco ini sukses membuat penonton bergoyang mengikuti irama musik. Musik punk rock yang dinyanyikan Dead Kennedys pun membawa suasana tersendiri di Hammersonic yang sedari pagi banyak dijejali band-band metal.Ditambah lagi mereka kerap melontarkan canda dan sindiran-sindiran sebelum membawakan lagu. Seperti yang mereka lakukan sebelum memyanyikan lagi Kill the Poor."Aku terlalu tua untuk memainkan musik punk rock," ujar Ron bercanda sebelum membawakan lagu Too Drunk To Fuck.Tak hanya lincah dan energik bergerak melintasi setiap sisi panggung, Ron juga mampu membuat suasana menjadi cair dengan candanya."Aku kan sudah dibayar, jadi sudah tidak butuh lagi untuk tampil," katanya berpura-pura hendak meninggalkan panggung. East Bay Ray menghalangi Ron dan memintanya kembali memegang mik. Seluruh penonton yang membanjiri Pantai Karnaval Ancol dibuat tertawa melihat aksi ini.Waktu 40 menit yang diberikan panitia seakan terasa singkat karena begitu menikmati aksi panggung Dead Kennedys. Untungnya, Dead Kennedys membawakan lagu-lagu mereka yang terkenal seperti Nazi Punk Fuck Off, California Uber Alles hingga Viva Las Vegas.Ibarat seorang yang sedang berlibur, Dead Kennedys tampak bersenang-senang ketika tampil di Indonesia. Maka dari itu, lagu mereka yang paling terkenal dan melekat yaitu Holiday in Cambodia dibawakan terakhir sehingga keriuhan penonton semakin menjadi-jadi.Hammersonic 2018 memang memiliki daftar penampil lebih beragam. Dari genre punk sebelumnya ada band Marjinal dan Tcukimay yang terlebih dulu menghentak panggung Hammersonic 2018.(ELG)