Konser Hitman: David Foster and Friends di Surabaya Penuh Kejutan!

Legenda hidup David Foster tampil mengesankan dalam konser Hitman: David Foster & Friends di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Kamis, 22 Maret 2018.Meski telah beberapa kali tampil di Indonesia, bukan berarti antusias penggemar David Foster surut. Hal itu terlihat dari penonton yang memenuhi area konser di semua kelas. Konser baru benar-benar dimulai pukul 20:15 WIB. Lagu Winter Games dipilih sebagai pembuka.David Foster komunikatif dan humoris. Sangat menghibur. Pada jeda antar lagu, David selalu melontarkan berbagai candaan yang membuat suasana cair dan hangat.Pada awal konser, David memberikan pengumuman penting yang pada kelanjutannya menjadi salah satu suguhan menarik dalam konser ini.“Jika ada yang bisa menyanyi, kalian nanti bisa bernyanyi dengan saya selama 30 detik. Syaratnya kamu harus bisa nyanyi dan hafal lirik,” ujar David.Sesaat kemudian, David memanggil Yura Yunita untuk melanjutkan konser. Hal ini mengejutkan penonton, pasalnya nama Yura Yunita dan penampil Indonesia lain - kecuali Anggun - tidak ada dalam poster promosi konser.Yura mendapat kehormatan membawakan Cinta dan Rahasia dengan iringan permainan piano dari David Foster.Yura Yunita (Foto: Deas VJ)“Saya sangat senang bisa nyanyi diiringi Papa dalam lagu original saya,” kata Yura. Yura memanggil David dengan panggilan akrab “Papa.” Dikarenakan usia Yura dan David yang terpaut jauh.Setelah Cinta dan Rahasia usai dibawakan, giliran Yura membawakan hit karya David yang dipopulerkan Cakha Khan, Thru The Fire. Fakta menariknya adalah lagu ini merupakan lagu Yura sejak dahulu, sebelum dirinya dikenal luas sebagai musisi.Usai Yura membawakan dua lagu, David kembali memanggil kolaborator lainnya, dia adalah Sandhy Sondoro.“Saya sudah melihat dia sejak beberapa tahun lalu, dia artis terbaik dalam Bravo Music Awards,” kata David memperkenalkan Sandhy.Sandhy Sondoro di konser Hitman: David Foster & Friends (Foto: Deas VJ)Sandhy membawakan You’re The Inspiration dan When A Man Loves A Woman. Berkali-kali David menunjukkan gerak tubuh atas kekagumannya pada vokal Sandhy.Setelah Sandhy tampil dengan iringan permainan piano David, giliran David memenuhi janjinya. Dia menunjuk salah satu penonton secara acak dan menantangnya menyanyikan sepenggal lagu.“Siapa nama Anda?” Tanya David.“Nama saya Yuli, 37 tahun dari Surabaya, Indonesia,” jawab seorang perempuan dari kelas Festival. Sang penonton beruntung itu ingin membawakan Unbreak My Heart. Kemudian David memainkan melodi Unbreak My Heart. Tidak mengecewakan, suara Yuli ternyata cukup baik.Setelah sesi spontan yang singkat itu berakhir, David kembali pada susunan acara yang telah disiapkan, melanjutkan sesi kolaborasi.“Dia adalah harta karun negeri ini, setiap melihat dia bernyanyi saya merasa Whitney Houston ada di sini,” puji David Foster.Penyanyi itu adalah Dira Sugandi.“Ini kali keempat saya nyanyi dengan David Foster dan saya masih nervous, doakan saya ya,” kata Dira kepada penonton.Dira Sugandi memukau penonton dan David Foster (Foto: Deas VJ)Pujian David tak berlebihan, Dira memang penyanyi kelas dunia. Karakter vokalnya yang khas dan mampu menjangkau nada-nada tinggi membuat tiap lagu-lagu yang dibawakan Dira begitu emosional.Dira membawakan membawakan lagu yang dipopulerkan Whitney Houston, The Bodyguard, secara medley. Disusul lagu yang dipopulerkan Celine Dion, All By Myself dan I’m Every Woman.David juga menceritakan pengalamannya bekerjasama dengan Celine Dion. Salah satu momen yang dia kisahkan adalah saat Celine Dion marah kepada David karena diminta untuk mengulangi rekaman selama delapan kali, pada bagian lagu bernada tinggi dan sulit secara teknik vokal.“Celine Dion butuh delapan kali, tetapi kamu (Dira Sugandi) cuma perlu satu kali,” kata David.Kejutan lain datang ketika David kembali menunjuk penonton secara acak untuk berkolaborasi dengannya. Kali ini penonton perempuan setengah baya dari kelas Diamond.“Saya agak enggak yakin (dengan orang ini),” kata David bercanda.Di luar dugaan, perempuan bernama Lita Wahab itu punya suara yang bagus. Dia mengajukan lagu The Masquerade dari Carpenters untuk dibawakan bersama David. Dari jatah 30 detik kolaborasi, David memberi kesempatan lebih. Lita tidak melewatkan kesempatan yang mungkin hanya terjadi satu kali sepanjang hidupnya ini.Suara Lita sangat merdu hingga David dan penonton terpukau.“Silakan naik panggung!” ajak David karena terkesima dengan suara Lita.Tak buang waktu lagi, Lita segera bergegas ke atas panggung. Di atas panggung, Lita kembali menyanyikan This Masquerade dengan iringan grup band pengiring David Foster.Lita Wahab, penyanyi beruntung yang diajak David ke panggung (Foto: Deas VJ)Saat Lita asyik bernyanyi, David pergi ke samping panggung. Dia seperti sedang bercakap-cakap dengan seorang kru. Nampaknya David sedang mempersiapkan kejutan lainnya.Sesaat berselang, Brian McKnight naik ke atas panggung atas permintaan David. Lita semakin girang tak karuan karena dia menyanyikan lagu favoritnya berduet dengan Brian McKnight!Penonton pun begitu terhibur dengan aksi spontan ini.“Ini adalah momen terbaik dari semua aksi panggung saya. Sangat spontan!” Kata David tak bisa menutupi rasa senangnya.Setelah Lita turun panggung, giliran Anggun naik pentas. Anggun dan David memiliki hubungan baik. Keduanya kini bersama-sama menjadi juri Asia’s Got Talent.Anggun di Hitman: David Foster & Friends (Foto: Deas VJ)Kolaborasi antara David Foster dan Anggun menyajikan empat repertoar, yaitu What We Remember, Snow on the Sahara, Unbreak My Heart dan Mimpi.Sebelum konser berakhir, satu penampil spesial hadir, Brian McKnight. Penyanyi kelahiran New York berusia 48 tahun itu benar-benar melengkapi keseruan malam itu. Berbeda dari David, Brian terlihat kalem. Dia tak banyak bicara. Brian membawakan empat lagu, Every Breath You Take, medley lagu Morning, After The Love dan I Swear, disusul hit One Last Cry dan Back At One.Sebagai penutup, lagu September dilantunkan. Seluruh penampil hadir di atas panggung. Tanpa terasa konser telah berlangsung selama hampir tiga jam. David Foster & Friends bukan saja menghibur, tetapi sukses memberikan suguhan yang berkesan dan membekas di benak penonton.Brian McKnight di konser Hitman: David Foster & Friends (Foto: Deas VJ)Konser Hitman: David Foster & Friends berlanjut ke De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu, 24 Maret 2014, dengan menyuguhkan para penyanyi yang sama.(ELG)