Voice of Baceprot Meriahkan Panggung Supermusic NEXTZone Malam Ini

Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert punya sajian khusus untuk menutup tahun 2021. Di edisi keempat, Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert menghadirkan band metal Voice of Baceprot (VOB).Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert akan digelar pada Kamis, 23 Desember 2021 pukul 20.00 WIB hanya di laman superlive.id dan kanal Youtube Supermusic. Menghadirkan musisi lintas genre sebagai kolaborator. Ada Barry Likumahuwa dan gitaris Kelompok Penerbang Roket, Rey Marshall serta Dewa Budjana dan Adyan Gorust di sesi live interview.Supermusic selaku penyelenggara sengaja menggandeng VoB secara eksklusif usai mereka rampung menjalani konser tur Eropa dalam rangka promo single terbaru berjudul "God, Allow Me (Please), to Play Music". Band yang terbentuk pada 2014 lalu ini juga akan berbagi pengalaman dan cerita menarik mereka."Edisi keempat ini terbilang sangat spesial dan tak terlupakan. Karena selain kami menghadirkan salah satu musisi kebanggaan Tanah Air, mereka juga ditantang untuk berkolaborasi dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall. Tidak terbayang bagaimana keseruan yang terjadi di panggung nanti dengan berbagai aksi penuh kejutan dan wajib disaksikan," kata perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka selaku penyelenggara.Selain lagu "God, Allow Me (Please), to Play Music", VoB akan membawakan set list yang hampir sama dengan konser tur Eropa mereka kemarin. Bahkan, trio beranggotakan Firda Marsya Kurnia (vokal dan gitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) ini bakal mempersembahkan single terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat."Buat kami konser ini seperti penyambutan kepulangan kami dari rangkaian konser tur Eropa. Karena itu kami sangat excited dan gak sabar. Apalagi di konser kali ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan musisi-musisi senior yang sekaligus guru kami. Ada beberapa up-coming single terbaru yang juga kami bawakan di sini,” ungkap VoB. Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert menawarkan konsep konser virtual yang berbeda. Dengan visual treatment sudut pandang 360 derajat, penonton dapat merasakan sensasi menonton konser dari berbagai sudut."Tentu Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert jadi momen langka dan sangat memanjakan mata penonton. Bahkan buat kami pribadi pun ini menjadi pengalaman pertama konser virtual dengan konsep seperti ini. Selain itu konsep kolaborasi yang ditawarkan setiap live seperti jadi angin segar bagi para musisi dan penonton, sekaligus jadi inovasi baru bagi perkembangan musik di Tanah Air," terang personel VoB.Dalam edisi keempat ini juga menghadirkan wawancara bersama Dewa Budjana dan ex drummer Deadsquad, Andyan Gorust. Dua musisi senior di belantika musik Tanah Air ini akan mengupas VoB mengenai karier bermusik dan perjalanan mereka.Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui laman superlive.id secara gratis. Penonton juga bisa mendapatkan exclusive merchandise melalui pembelian di SuperStore Official yang ada di Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada dengan pembelian merchandise minimal Rp100.000.