Westlife: Akhirnya Kami akan Tampil untuk Penggemar di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Boyband asal Irlandia, Westlife, akan tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, pada 11 Februari 2023. Kedatangan Westlife nanti merupakan rangkaian dari tur dunia bertajuk The Wild Dreams Tour.Meski sudah beberapa kali ke Indonesia, Westlife mengaku rencana kedatangan kali ini membuat mereka tak sabar. Terlebih, mereka sudah cukup lama tidak menjalani tur karena pandemi covid-19.“Kami sangat senang mengumumkan kabar gembira bahwa konser ‘The Wild Dreams Tour’ akhirnya akan tampil untuk para penggemar kami yang ada di Jakarta, Indonesia. Melewati masa pandemi yang terjadi di seluruh dunia membuat tur ini menjadi begitu berarti bagi kami dibandingkan dengan tur yang telah kami lakukan sebelumnya. Ini akan menjadi selebrasi besar nantinya yang tentunya akan membawa kami menjadi lebih dekat dengan semua penggemar kami. Konser ini akan menjadi konser yang spektakuler dengan semua lagu Greatest Hits yang akan kami bawakan, dan tentunya juga akan ada kejutan spesial,” kata Westlife dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, pada Selasa, 24 Mei 2022.Dalam penampilannya nanti, Westlife dipastikan akan membawakan lagu-lagu hit mereka, antara lain "Swear It Again", "Flying Without Wings" dan "World of our Own" serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.Tiket konser ini akan dijual mulai 28 Mei 2022, terbagi dalam enam kategori dengan rincian harga di bawah ini:VVIP : dengan reservasiCategory 1: Rp 3.500.000Category 2: Rp 2.750.000Category 3: Rp 2.450.000Category 4: Rp 1.750.000Category 5: Rp 1.450.000Tiket dijual melalui situs www.westlifeinjakarta.com