Kiat Iwan Fals Menjaga Kualitas Suara

Iwan Fals tak punya banyak trik untuk menjaga kualitas suara yang khas. Tiga dekade eksis di panggung musik bersama gitar akustik, ia hanya menjaga pola makan teratur dan berlatih."Umumlah, makan, tidur teratur. Saya juga senang main karate. Setiap Selasa dan Jumat saya kelas dua jam," paparnya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 5 Desember 2018."Nyanyi saja. Lari-lari, nyanyi-nyanyi, sebanyak-banyaknya. Tapi juga jangan dipaksa. Kalau sudah mulai agak sakit, istirahat," jelasnya.Sebagai penyanyi, ia juga masih tetap berlatih melakukan pemanasan menjaga kualitas pita suara. "Kebetulan pemain drum saya dosen musik, jadi tangga nada do re mi fa so la si do, itu dilatih," sambungnya.Sedikit berkelakar soal olahraga karate, musisi berusia 57 tahun itu cukup antusias ikut bela diri karate. "Sekarang lagi semangat-semangatnya justru. Karena kan tahun 2020 karate masuk olimpiade. Siapa tahu (haha)," tuturnya.Kendati kini usia Iwan Fals bukan kategori prima, ia tetap semangat untuk tampil di panggung musik. "Konser enggak capek ya, senang. Justru semangat, tambah energi. Sama teman-teman silaturahmi," tukasnya.(ELG)