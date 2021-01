Saat Zayn Malik Nyaman Dipanggil Mamang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jagat media sosial heboh pada Minggu, 17 Januari 2021. Pasalnya, mantan personel One Direction, Zayn Malik, yang sedang menyapa penggemarnya lewat Instagram Live merespons panggilan "mamang" dari penyanyi Rizky Febian."Mamang" berarti "kakak" dalam bahasa Sunda. Rizky yang menonton Instagram Live Zayn menuliskan komentar "Mamang Zayn".Zayn yang melihat komentar itu merespons "Mamang right back at ya" yang berarti "Mamang juga untukmu". Dari respons ini, Zayn seolah mengerti panggilan "Mamang" bukanlah sesuatu yang berkonotasi negatif.Melihat balasan itu, Rizky menjelaskan lewat kolom komentar, "Mamang is brother" yang artinya "Mamang adalah saudara laki-laki". Sejurus kemudian, Zayn menulis "You my Mamang then" atau berarti "Kalau begitu kamu Mamang saya".Dalam kesempatan itu, Rizky juga menuliskan komentar yang mengatakan bahwa dia adalah penggemar berat Zayn.Interaksi singkat ini menggemparkan jagat maya Indonesia. Potongan Instagram Live Zayn yang menulis kata "Mamang" tersebar di internet. Bahkan keseruan ini berlanjut di Twitter. Para pengguna Twitter ramai membahas "Mamang Zayn".Zayn saat ini telah resmi menjadi ayah, dia memiliki bayi perempuan hasil hubungannya dengan model Gigi Hadid. Bayi perempuan itu lahir pada 24 September 2020.(ASA)