Paul McCartney Sebut The Rolling Stones Hanya Band Cover Blues

Kontroversi kembali keluar dari mulut Paul McCartney. Dilansir dari Music-news, Paul menyamakan The Rolling Stones dengan “band cover blues.” Dalam wawancaranya bersama The New Yorker, musisi legendaris ini ditanya tentang bagaimana The Beatles dibanding-bandingkan dengan The Rolling Stones yang sama sama popular di tahun 1960-an.“Saya tidak yakin apakah aku harus mengatakannya, tapi mereka band blues cover, ya begitulah the Stones,” ucap McCartney.“Saya rasa jangkauan kami (Beatles) lebih luas dari mereka (Rolling Stones),” Tambahnya.Rivalitas panjang kedua band ini memang sudah sangat sering diperbincangkan. Paul sendiri, sebelumnya juga pernah mengomentari hal tersebut kepada Howard Stern, tahun lalu. Ia menyatakan bahwa The Beatles adalah band yang lebih baik dibanding Rolling Stones, tetapi ia tetap mengatakan bahwa the Stones adalah grup yang fantastis.“Terdapat sangat banyak perbedaan, dan saya cinta the Stones, tetapi saya bersamamu. The Beatles lebih baik,” Ucap McCartney kepada Stern.Mendengar hal tersebut, Mick Jagger (vokalis the Rolling Stones) merespons, “Itu sangat lucu. Tentu saja tidak ada kompetisi.” Meskipun begitu, ia pernah mengatakan dalam program wawancara The Zane Lowe Show di Apple Music bahwa terdapat perbedaan antara kedua band ini (Beatles dan Rolling Stones).“The Rolling Stones adalah band konser besar, sementara the Beatles bahkan tidak pernah mengadakan tur arena, Madison Square Garden dengan sound system yang bagus,” Ucapnya.Dalam konteks di atas, Jagger ada benarnya. The Beatles telanjur bubar sebelum tren industri musik tur dunia kelas stadion dimulai.“Itu perbedaan besar yang nyata di antara kedua band. Satu band secara tidak terduga dan beruntung masih bermain di stadion-stadion (The Rolling Stones), dan band lainnya sudah tidak eksis (The Beatles).(Ifdal Ichlasul Amal)