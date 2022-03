Setelah 6 Tahun, Akhirnya Simple Plan Umumkan Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Band pop-punk asal Kanada, Simple Plan, mengumumkan album studio terbaru mereka berjudul Harder Than It Looks yang siap dirilis 6 Mei 2022 ini.Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Simple Plan turut merilis single terbaru mereka “Congratulations”. Album ‘Harder Than It Looks’ menjadi album ke-6 dalam katalog musik Simple Plan dan dirilis menyusul album Taking One For The Team yang dirilis pada 2016 lalu.“Kami sangat senang dapat membagikan berita ini dengan semua pendengar musik kami yang telah dengan sabar menunggu lama untuk album ini.” ujar Simple Plan.“Kami menuangkan hati dan jiwa kami ke lagu-lagu baru yang ada di album ini dan kami sangat bangga dengan album ini," lanjut mereka.Mereka juga akan membawakan lagu kolaborasi mereka dengan vokalis Sum 41, Deryck Whibley, “Ruin My Life”, secara istimewa untuk seluruh pemirsa Indonesia.Tepat tanggal 19 Maret 2022 ini, Simple Plan merayakan ulang tahun ke-20 album perdana mereka, No Pads, No Helmets…Just Balls, yang memperkenalkan dunia dengan Simple Plan.“Dengan karir kami yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, kami semakin senang dapat menjadi bagian dari band ini dan masih memiliki semangat yang sama dalam bermusik dan menulis lagu seperti hari pertama kami memulai perjalanan ini,” ujar Simple Plan.Album Harder Than It Looks menjadi momentum Simple Plan kembali ke akar mereka. Simple Plan melanjutkan, “Kami telah menyelesaikan sebuah album yang penuh dengan sound klasik khas Simple Plan yang penggemar kami akan benar-benar sukai dan rasanya sangat luar biasa dapat kembali ke roots kami dan benar-benar meng-embrace banyak hal yang membuat band ini istimewa untuk banyak orang: lagu-lagu yang seru, catchy, jujur, dan penuh emosi yang membuatmu merasa tidak sendirian dan memberikan senyuman serta harapan kepadamu,” ujar Simple Plan. “Kami benar-benar tidak sabar untuk dunia mendengar lagu-lagu baru ini dan untuk kami membawakannya secara langsung di mana-mana”.Jakarta saat ini berada di posisi #1 Top Cities mereka berdasarkan data streaming. Sementara itu, Indonesia saat ini berada di posisi #3 Top Countries mereka. Selama perjalanan karir mereka.Simple Plan telah mengunjungi Indonesia beberapa kali. Mereka terakhir kali menyapa penggemar mereka di Tanah Air pada tahun 2016 saat mereka menjadi penampil utama festival musik Soundrenaline di Bali dan saat mereka tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta di rangkaian tur Taking One For The Team.Simple Plan terdiri dari Pierre Bouvier (vokalis), Chuck Comeau (drummer), Sebastien Lefebvre (gitaris lead), dan Jeff Stinco (gitaris ritme).