BTS Kalah di Grammy Awards 2022, Sikap Army Jadi Sorotan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Bangtan Boys alias BTS ramaikan jagad media sosial setelah kembali gagal membawa pulang penghargaan dalam Grammy Awards 2022 yang diadakan di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi, 4 April 2022 WIB. Sejumlah tagar kemudian trending di Twitter.Grup idol asal Korea Selatan BTS telah dinanti-nantikan penampilannya di Grammy Awards 2022 lantaran menjadi satu-satunya boyband K-pop yang tampil di ajang bergengsi ini. Tak hanya itu, BTS juga berhasil masuk dalam salah satu nominasi, yaitu Best Pop Duo or Performance untuk lagu hitsnya "Butter".Nahas, grup vokal beranggotakan tujuh orang ini lagi-lagi harus menelan pil pahit. Pasalnya BTS belum berhasil menyabet gelar pemenang untuk kategori yang dinominasikan. Ini menjadi kekalahan keduanya setelah pada Grammy Awards 2021 lalu, BTS juga gagal dalam kategori yang sama dengan lagu "Dynamite".Di kategori Best Pop Duo or Performance BTS harus bersaing dengan sejumlah musisi kenamaan, seperti Tony Bennett dan Lady Gaga (I Get a Kick out of You), Justin Bieber dan Benny Blanco (Lonely), Doja Cat feat SZA (Kiss Me More), dan Coldplay (Higher Power). Kategori ini kemudian dimenangkan oleh Doja Cat feat Sia untuk lagunya "Kiss Me More".Kekalahan BTS lantas membuat media sosial ramai dengan sejumlah tagar yang dinaikan oleh para penggemarnya atau biasa disebut Army. Mereka secara kompak membuat tagar FANDOM HUG dan Congratulation BTS di media sosial Twitter sebagai wujud rasa terima kasih dan bangganya kepada sang idola.Berdasarkan pantauan Medcom.id, Senin, 4 April 2022, pukul 15.07 WIB, FANDOM HUG masuk dalam trending di Indonesia dengan hampir 23 ribu cuitan. Sementara itu Congratulations BTS masuk dalam trending kategori K-pop dengan 71,4 ribu cuitan.“BTS berpelukakan bersama, kami sangat bangga dengan kalian. Kalian melakukan kerja yang baik dan untuk Army mari melakukan FANDOM HUG dan bekerja lebih keras lagi tahun ini,” cuit sebuah akun penggemar @BTSlockdownonly di Twitter. Cuitan ini disukai oleh hampir 5 ribu orang.Seorang penggemar mengaku bahwa kecintaan dan dukungannya untuk grup beranggotakan RM, J-HOPE, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin ini tidak akan berkurang meskipun mereka tak berhasil memenangkan Grammy Awards 2022. Lalu penggemar lainnya mengungkapkan rasa bangganya.“Diundang dan menjadi penampil di Grammys juga merupakan sebuah pencapaian yang sangat besar. Congratulation BTS, kalian sudah melakukan yang terbaik,” tulis akun @k1nGnAmj0on.