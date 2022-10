The Brandals akan Menggelar Pesta Perayaan 15 Tahun Album Brandalisme

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Grup rock asal Jakarta, The Brandals, akan merayakan 15 tahun perilisan album ke-tiga mereka, Brandalisme, dengan sebuah pesta di Duck Down Bar, Jakarta, pada Senin, 31 Oktober 2022.The Brandals akan memainkan set album Brandalisme, dengan penampilan Avhath sebagai pembuka, dan juga penampilan dari sahabat lama The Brandals, Jimi Multhazam yang akan hadir sebagai DJ. Album Brandalisme merupakan penanda penting dalam perjalanan The Brandals."Album Brandalisme merupakan titik penting dalam lembaran karir The Brandals karena merupakan album terakhir dalam rangkaian trilogi album -setelah album debut ‘The Brandals’ (2003) dan ‘Audio Imperialist’(2005)- yang menampilkan formasi awal 5 personil orisinil band, dan membawa karakter perkawinan punk, blues, rock n' roll. Walaupun di album ini juga Eka Annash (vocal), Rully Annash (drum), Tony Dwi Setiadji (gitar), Bayu Indrasoewarman (gitar) dan Doddy Widyono (bass) berhasil berekspansi dengan elemen-elemen baru Psikedelik dan Jazz diantaranya," tukas The Brandals dalam keterangan pers.Eka Annash, vokalis The Brandals, juga mengungkapan kenangannya akan album Brandalisme. Menurut Eka, Brandalisme, adalah album yang memperdengarkan karakter musik era awal The Brandals."Album ini juga jadi babak terakhir dari trilogi album awal menampilkan template klasik ‘The Brandals Sound’ yang khas, raw, kasar dan agresif.""Lirik & tematik nya juga beda. Masih berkutat di isu keurbanan, sosial & politik. Tapi ada beberapa tematik gelap dimana kita semua melalui krisis sebagai personil dan akhirnya ada beberapa yg terpaksa berpisah," tukas Eka dalam akun Instagram-nya.Dalam acara nanti, The Brandals juga akan menjual kaset Brandalisme rilisan Aksara Records yang pernah diedarkan tahun 2007, dan juga T-shirt eksklusif edisi khusus pesta perayaan ini.