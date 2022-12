The Rain Luncurkan Video Serial Napak Tilas 21 Tahun Berkarya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band musik asal Yogyakarta, The Rain baru saja merilis video musik “Kita dan Ketidakmungkinan” dari album Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama. Tidak hanya itu, THE RAIN juga memiliki projek video serial untuk merayakan hari spesial.Indra Prasta sebagai vokalis THE RAIN mengatakan video serial itu dirilis dalam rangka 21 tahun THE RAIN. Nantinya, akan ada 25 video serial yang akan dirilis.“Ada 25 video serial naiknya mulai tanggal 6 atau 7 Desember. Nanti setiap hari satu video,” kata Indra Prasta dalam wawancara virtual dengan Medcom.Video serial itu terdiri dari 21 lagu penampilan sesuai dengan usia THE RAIN dan 4 lagu video istimewa. Serta, ada dokumentasi foto rekaman pertama kali, yaitu 20 tahun lalu.“Salah satunya ada foto rekaman pertama 20 tahun lalu, dalam bentuk klise, di rumah fotografernya di Jogja,” ungkap Indra Prasta.Ada sekitar 37 klise yang terkumpul. Serta, ada juga sesi rekaman dari zaman footage panggung pertama THE RAIN seusai dirilis.Mereka juga sempat napak tilas ke tempat yang dulunya adalah sebuah studio di Yogyakarta yang sekarang sudah menjadi tempat makan. Kemudian, melakukan foto ulang seperti dulu mereka di sana.Ada cerita yang menarik juga dalam salah satu episode video serial tersebut. Mereka bercerita ada bertemu dengan manajer lamanya yang dulu berpisah tidak baik-baik sekitar 15 tahun lalu.“Ada salah satu episode yang tak terduga, ketemu mantan manajer kita yang berpisah tidak baik-baik 15 tahun lalu,” ungkap Indra.Mereka bertemu dan saling mengeluarkan unek-unek yang terpendam selama ini ke satu sama lain. Mereka mengaku perasaan menjadi plong setelah momen tersebut terjadi.“Itu ternyata ada videonya, masuk di salah satu episode di serial video,” ujar Indra Prasta.Video serial spesial ulang tahun ke-21 THE RAIN ini akan dirilis pada awal Desember 2022.