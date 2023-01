Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Miley Cyrus tengah menjadi sorotan usai merilis lagu terbaru berjudul "Flowers". Di media sosial, banyak penggemar yang menyebut bahwa melalui lagu tersebut, Miley terang-terangan menyindir mantan suaminya, Liam Hemsworth. Berikut ulasannya.Hal pertama yang menjadi sorotan penggemar ialah tanggal perilisan "Flowers", yakni 13 Januari 2023. Ternyata, tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Liam yang ke-33. Banyak yang meyakini bahwa pemilihan tanggal tersebut bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah direncanakan.Pada bait pertama lagu, penggemar meyakini bahwa Miley menyinggung soal rumah mereka berdua di California yang hangus terbakar pada 2018 lalu. Tragedi kebakaran itu dikenal sebagai Woolsey Fire, yakni kebakaran luas yang melanda kawasan perbukitan California.We were good, we were goldKinda dream that can't be soldWe were right 'til we weren'tBuilt a home and watched it burn(Kami sempat baik-baik saja, kami sempat bahagiaSeperti mimpi yang tak bisa dijualKami sempat benar sampai akhirnya tak lagiMembangun rumah dan menyaksikannya terbakar)Sejak awal video klip "Flowers", Miley tampak mengenakan gaun pendek berwarna emas. Gaun tersebut diyakini merupakan gaun yang sama yang ia kenakan saat momen pernikahannya dengan Liam beberapa tahun lalu.Miley tampak menggunakan sebuah rumah di atas bukit untuk menjadi lokasi syuting video klip "Flowers". Banyak penggemar yang menduga bahwa rumah tersebut merupakan tempat Liam Hemsworth berselingkuh dengan banyak wanita lain. Sebelumnya, rumor mengenai Liam yang selingkuh dengan banyak wanita memang sempat kencang beredar.Pada bagian reff, para penggemar menemukan bahwa Miley Cyrus seolah menjawab lagu Bruno Mars, "When I Was Your Man". Banyak penggemar yang meyakini bahwa lagu itu adalah lagu yang diberikan Liam untuk Miley saat mereka bertunangan.[Penggalan lirik "When I Was Your Man"]That I should've bought you flowersAnd held your handShoulda gave you all my hoursWhen I had the chanceTake you to every party'Cause all you wanted to do was danceNow my baby's dancin'But she's dancin' with another man(Aku harus membelikanmu bungaDan menggenggam tanganmuHarus memberikanmu seluruh waktukuKetika aku punya kesempatanMembawamu ke setiap pestaKarena semua yang kau ingin lakukan adalah menariSekarang sayangku menariTetapi ia menari dengan pria lain)[Penggalan lirik "Flowers"]I can buy myself flowersWrite my name in the sandTalk to myself for hoursSay things you don't understandI can take myself dancingAnd I can hold my own handYeah, I can love me better than you can(Aku bisa membeli bunga sendiriMenulis namaku di pasirBerbicara sendiri berjam-jamMengucapkan hal yang tak kau pahamiAku bisa menari sendiriDan aku bisa menggenggam tanganku sendiriYa, aku bisa mencintai diriku lebih baik dibandingkan kau)