Promotor Bocorkan Riders Sheila On 7, Sederhana Banget!

Sheila On 7 baru saja menyelesaikan konser mereka yang bertajuk "Tunggu Aku di Jakarta" pada Sabtu, 28 Januari 2023, di JIExpo Kemayoran.Konser yang dihadiri ribuan Sheila Gank itu menyisakan banyak kenangan dan cerita. Salah satunya datang dari promotor Antara Suara.CEO Antara Suara, Andri Verraning Ayu, menceritakan kesederhanaan para personel Sheila On 7. Duta, Adam, dan Eross sama sekali tidak merepotkan promotor perihal riders atau permintaan khusus."Mereka tidak pernah merepotkan, enggak ada yang aneh (permintaannya). Basic minum, makanan, standar," kata Ayu.Ayu lantas membeberkan bahwa personel Sheila On 7 ada yang ke Jakarta naik kereta. Seperti diketahui, ketiga personel Sheila On 7 tinggal di Yogyakarta."Bocoran sedikit, ada beberapa personel yang naik kereta, ada yang sudah duluan ke Jakarta bawa mobil sendiri. Mereka band Jogja yang sederhana," imbuh Ayu.Soal makanan, para personel Sheila On 7 juga tidak ribet. Mereka bahkan mencari makanan sendiri dan tidak meminta perlakuan khusus soal pemilihan tempat makan."Yang lucu enggak bisa bikin schedule (karena spontan), kayak mau lontong sayur nih, mau makan seafood di pinggir jalan, mau jalan ke mall. Mereka enggak peduli makan di pinggir jalan, pengin kuliner di Jakarta," tukas Ayu.Sheila On 7 tampil selama dua jam dalam konser "Tunggu Aku di Jakarta" dengan membawakan lebih dari 20 lagu. Antara lain "Sephia," "Dan," "Film Favorit," "Pemuja Rahasia," "Melompat Lebih Tinggi," "Seberapa Pantas," dan "Kita."