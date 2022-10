Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malam AMI Awards telah berlangsung di Studio RCTI+ pada Kamis, 13 Oktober 2022.Tahun ini jadi pagelaran ke-25 AMI Award yang mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger Through Music’.Dalam ajang AMI Awards 2022 terdapat 57 kategori nominasi. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, ada enam kaegori baru di AMI Awards 2022.Tahun ini ada tiga kategori Special Awards yakni Penghargaan Khusus, Legend Award dan Lifetime Achievement.Penghargaan Khusus diberikan kepada Donny Hardono, Legend Award untuk Elvy Sukaesih dan Lifetime Achievement Award kepada mendiang Glenn Fredly.Berikut daftar lengkap 57 pemenang AMI Awards 2022:Yura Yunita – Tutur BatinTulus – Hati-Hati di JalanNoah – Yang TerdalamMario G. Klau – Tak Ingin UsaiAri Renaldi – Hati-Hati di JalanManusia – Tulus (TulusCompany)Aldrian Risjad – Berlari Pelan Di Kota Yang CepatVoice of Baceprot – God Allow Me (Please) to Play MusicAbdi Lara Insani – .Feast (Sun Eater)Indra Lesmana – ReunionHIVI!, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga – Memori1987 – Indra Lesmana (InLine Music)Cantika Abigail – Ace of HeartsRaisa, Kara Chenoa – You Better Believe MeJinan Laetitia – VanillaSoundwave – Silver and GoldHari Putra – Adik Rambut PanjangRara, Gunawan – Kala Cinta Menghampiri JiwaSandrina – Pacar SelinganNdarboy Genk – Mendung Tanpo UdanAdibal Sahrul – Kala Cinta Menghampiri JiwaYusuf Tojiri – Kala Cinta Menghampiri JiwaQuinn Salman – Tiba-TibaDru Widuri Den – PiknikQuinn Salman – Tiba-TibaAlvin Witarsa – Tiba-TibaDanilla – KIW”Efek Rumah Kaca – Sapa Pra BencanaWaldjinah – Ular UlarKrontjong Toegoe – Kr. Mande-Mande (Mandi-Mandi)Cinta Laura Kiehl – MarkisaBleu Clair, Teza Sumendra – HyperspaceIsyana Sarasvati, DeadSquad – Il SognoCatharsis – DeadSquad (DeadSquad)BAP. – Same Shoes No CompanyLivingroom. – PreciousIsyana Sarasvati – my MysteryTipe-X – Bahagia Sampai TuaRizky Febian, Ziva Magnolya – Terlukis IndahPrinsa Mandagie – Sahabat Dulu (Ost. Layangan Putus)NONA – Apa AdanyaAbah Lala – Ojo DibandingkeDewa Budjana – MatahatiBalawan, Bumi Gamelan Orchestra – What’s in Bali TodayZiva Magnolya – Peri Cintaku (Yovie Widianto, Adrian Kitut)Gugun Blues Shelter – JinggaFeby Putri, Fiersa Besari – RuntuhAtta Halilintar, Aurelie Hermansyah – AlhamdulillahArmy of God Worship – Kau Menunggu HidupkuAri Renaldi – Hati-Hati di JalanGaris Edelweiss – Mesin Waktu 2020 (Pusakata)Ari Renaldi – Hati-Hati di JalanDibal Ranuh – Dinasti Matahari (Navicula)Fabio Asher – Bertahan TerlukaManusia – Tulus (TulusCompany)Hati-Hati di Jalan – Tulus (TulusCompany)Donny HardonoElvy SukaesihGlenn Fredly(Raja Alif Adhi Budoyo)