Tiket Prajual Konser Clean Bandit di Indonesia Hampir Habis

Promotor Otello Asia mengumumkan hari ini sebagai batas waktu pembelian tiket prajual untuk konser Clean Bandit di Jakarta. Konser ini rupanya menarik minat pecinta musik karena tiketnya hampir habis.Konser bertajuk Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018 akan dihelat di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka pada 20 Agustus 2018 dan dijadwalkan mulai pukul 20.00 WIB."Hari Rabu ini adalah hari terakhir penjualan Presale ticket konser Clean Bandit dan presale tiketnya hampir habis," kata Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 4 Juli 2018.Kelas festival paling depan adalah kategori Festival Gold. Untuk sesi prajual dijual dengan harga Rp800 ribu dan nanti harga normalnya di Rp1 juta. Sedangkan Festival Silver semasa sesi prajual dibanderol Rp600 ribu dan harga normalnya Rp800 ribu. Semua harga tiket belum termasuk pajak tontonan 15 persen. Tiket bisa dibeli di situs Ottello Asia dan Bookmyshow.Kedatangan grup yang beranggotakan Grace Chatto (vokal dan cello) bersama dua bersaudara Jack Patterson (bass, keyboard, vokal) dan Like Petterseon (drum dan perkusi) ke Indonesia merupakan kali kedua. Sebelumnya, mereka tampil di Indonesia pada 12 Agustus 2015.Grup musik asal Inggris itu terbilang aktif mencetak karya hits yang familiar bagi pendengar musik dunia. Karier mereka melejit berkat singel Rather Be yang dibawakan bersama Jess Glynne dan berhasil masuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100 Singles. Nama mereka semakin diangkat lewat penghargaan Grammy Award kategori Best Dance Recording.(ELG)