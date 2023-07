Indra Lesmana Rilis Album Solo Bergenre Math Rock

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indra Lesmana kembali menunjukkan produktivitasnya dalam bermusik lewat album solo bertajuk Do The Math.Album berisi sembilan track ini didistribusikan melalui label Demajors, mulai 27 Juni 2023. Do The Math tersedia dalam format rilisan fisik cakram padat (CD).Do The Math adalah eksplorasi Indra pada genre musik math rock. Indra mengajak bassist Ronal Adrian dan drummer Ray Prasetya dalam proses rekaman nyaris keseluruhan materi album ini. Sedangkan Indra sendiri memainkan piano, rhodes, wurlitzer, synthesizer, dan keytar.Bisa dibilang hampir keseluruhan proses album Do The Math dikerjakan sendiri oleh Indra. Selain bertindak sebagai produser dan komposer, Indra juga menjadi penata suara untuk proses mixing, mastering, dan bahkan menjadi video editor."Saya sangat terbuka dengan genre musik appaun dan setiap karya lahir secara natural terinspirasi dari perasaan maupun emosi yang saya rasakan saat itu. Saya selalu tertarik untuk belajar sesuatu yang baru. Menurut saya ada kedekatan visi dalam math rock dan jazz antara lain improvisasi maupun harmoni sehingga saya terpacu untuk menguji kemampuan saya memproduksi album rekaman ini dengan energi yang baru," tukas Indra.Untuk video musik dari album ini, Indra juga melakukan eksperimen menggunakan AI (Artificial Intelligence).