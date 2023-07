Kembali dari Vakum, Obin The Flops Ingin Ubah Stigma terhadap Musik Reggae

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band Obin The Flops kembali merilis single terbaru setelah enam tahun vakum. Peluncuran lagu berjudul "Mari Berdansa" sekaligus menandai formasi baru band beraliran reggae ini.Obin The Flops kini beranggotakan Obin (bass), Jom Jeje (drum) dan Lotar (vokalis). Enam tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi Obin untuk memulai kembali projek musiknya.Kehilangan sang vokalis, Coki yang meninggal dunia menjadi pukulan telak baginya. Kesibukan Obin membantu sejumlah proyek musisi lain membuat grupnya itu menjadi terbengkalai."Sempat down juga ketika vokalis meninggal. Jadi malas-malasan juga. Tapi saya harus melangkah. Apalagi sekarang saya menemukan teman yang punya semangat sama. Makanya sekarang bermusik lagi bersama Obin The Flops ini," kata Obin di Jakarta.Bersama personel baru, Obin merasa menemukan banyak kecocokan. Meski tak mudah, berkat masukan dari musisi reggae lain seperti Ras Muhammad hingga mendiang Steven Jam semasa hidup, Obin makin mantap melaju.Dari segi musik, Obin juga memasukkan banyak hal baru di lagu "Mari Berdansa" berupa nuansa pop yang kental. Perpaduan pop dan reggae dianggap Obin langkah tepat agar lagunya bisa menjangkau lebih luas lagi penggemar."Kami ingin sengepop mungkin agar musik reggae diterima. Sekaligus agar kami bisa edukasi seperti apa musik reggae itu," ucapnya.Obin tak memungkiri, musik reggae masih kerap diidentikkan dengan ganja. Namun, kebangkitan Obin The Flops itu membuat mereka ingin mengubah stigma tersebut."Kami bermusik ya untuk bermusik saja. Meski reagge identik dengan ganja, tapi di mana pun kami berada selalu infokan ke teman bahwa ganja tidak bisa di negara ini. Bedakan musik reggae dan budaya mariyuana. Dengan lagu yang baru ini kami ingin memberikan info bahwa musik reggae itu gak mesti identik dengan narkoba," tegasnya.Sebagai bukti keseriusan kembali dari vakum, Obin The Flops sudah menyiapkan single lain yang akan mereka rilis setiap bulan. Setelah itu, barulah mereka menyiapkan album perdana.